Nie żyje Grażyna Jasiewicz. Ikona dojrzałego piękna. Wielką karierę zrobiła na emeryturze

Nie żyje Grażyna Jasiewicz. Miała 72 lata

Nie żyje Grażyna Jasiewicz. Ikona dojrzałego piękna miała 72 lata. Informacja o śmierci modelki pojawiła się na jej oficjalnym Instagramie. Przykrą wiadomość przekazał również portal Fashion Biznes.

Zmarła Grażyna Jasiewicz, polska modelka i aktorka, która przez ostatnie lata cieszyła się uznaniem jako ikona dojrzałego piękna - napisano na profilu portalu.

Grażyna Jasiewicz w dojrzałym wieku postanowiła spełnić marzenie o byciu modelką. Została nią przez przypadek. W rozmowie z portalem Gazetasenior.pl wspominała, że przed laty oglądała u koleżanki z Niemiec magazyn o skandynawskim designu. Na zdjęciach obok młodych kobiet zobaczyła wiele starszych osób. "Pomyślałam, też bym tak chciała" - mówiła.

Grażyna Jasiewicz: Karierę w modelingu zrobiła na emeryturze

Później przez kilka lat mieszkała na Karaibach. Tam wypatrzyła ją młoda fotografka z Finlandii, która zaproponowała jej zrobienie sesji zdjęciowej. Jasiewicz pomyślała, że może być to krok do stworzenia portfolio. Po powrocie do Polski próbowała znaleźć agencję. Kolejny raz pomógł jej w tym przypadek.

Jadąc kiedyś BlaBlaCar’em z młodymi dziewczynami, opowiadałam moją historię i jedna z nich mówi, że pracuje w agencji, która skupia modeli dojrzałych. Zgłosiłam się do nich, to było Evergreen Models dziś Spot Management. Zostałam zaproszona na sesję, na którą pobiegłam na skrzydłach. A tydzień później w agencji gościło Dzień dobry TVN. Zaproszono mnie do tej rozmowy, gdzie opowiedziałam o chęci bycia dojrzałą modelką - wspominała modelka.

Agencja zaprosiła ją na sesję zdjęciową z Martą Kaczmarek, a potem wszystko potoczyło się lawinowo. Był rok 2019. Grażyna Jasiewicz miała 66 lat i właśnie zaczynała karierę modelki. Wystąpiła również w teledysku "Smack", który zdobył nagrodę na europejskim festiwalu krótkich filmów w Bukareszcie.

Od początku kariery Grażyna Jasiewicz wielokrotnie współpracowała z Martą Kaczmarek. Pozowała do kilkudziesięciu sesji w międzynarodowych magazynach modowych. Na swoim koncie ma również kilka okładek oraz wiele kampanii reklamowych. Wzięła udział w 25. Jubileuszu pracy artystycznej Gosi Baczyńskiej oraz kampanii domu Vitkac. Jasiewicz za namową przyjaciółek założyła konto na Instagramie, na którym można zobaczyć efekty sesji z jej udziałem. Ostatni post zamieściła 8 kwietnia.

