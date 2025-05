Nie żyje gwiazda kultowych seriali. Mąż pożegnał ją pięknymi słowami

Zdzisława Sośnicka ma ogromny problem. Co się dzieje? Ktoś włamał się na konto 79-letniej gwiazdy!

Co teraz?

Andrzej Rosiewicz harował przez 70 lat i wszystko na nic. Potworny smutek, to się nie mieści w głowie

Agnieszka Kaczorowska wreszcie wyjaśniła, co z tym romansem z Filipem Gurłaczem. "Robiliśmy swoje". Pojawiły się problemy prywatne

Nie żyje Valerie Mahaffey. Miała 71 lat

Nie żyje Valerie Mahaffey. Lubiana aktorka zmarła w piątek 30 maja, na dwa tygodnie przed swoimi 72. urodzinami. Informację o śmierci jej przekazał przekazał mąż, aktor Joseph Kell. W oświadczeniu dla magazyny "Variety" powiedział, że stracił miłość swojego życia.

Straciłem miłość mojego życia, a Ameryka straciła jedną z najbardziej ujmujących aktorek. Będziemy za nią tęsknić - wyznał pogrążony w żałobie Kell.

Przyczyną śmierci aktorki była poważna choroba. Kobieta od pewnego czasu zmagała się z rakiem. Odejście Valerie Mahaffey jest ogromnym ciosem dla jej bliskich. Alice Richards, jedyna córka gwiazdy "Przystanku Alaska", na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcie. Zamieścila również przejmujący wpis.

Naprawdę nie mam teraz słów do powiedzenia. Rak jest do bani. Będę cię szukać we wszystkich zabawnych momentach życia. Wiem, że tam będziesz, wiem, że pewnego dnia znów się zobaczymy. Kocham cię nieskończenie mocno - napisała Alice Richards.

Zobacz więcej: Znana projektantka mody nie żyje. Polska żegna ikonę designu

Valerie Mahaffey grała niemal do samego końca

Valerie Mahaffey urodziła się w 1953 roku w Sumatrze w Indonezji. Gdy miała 16 lat, wraz z całą rodziną przenieśli się do miasta Austin w stanie Teksas. Jako aktorka zadebiutowała w przedstawieniu "Rex" w jednym z teatrów na Broadwayu. To właśnie na deskach teatrów szlifowała swój talent. Wkrótce upomniała się o nią telewizja.

W 1977 roku zagrała pierwszą niewielką rolę na małym ekranie. Dwa lata później dołączyła do stałej obsady serialu "The Doctors". Za swoją rolę otrzymała pierwszą nominację do nagrody filmowej. Od tamtej pory grała w kilku produkcjach rocznie.

Sporą popularność przyniosła jej rola Eve w kultowym "Przystanku Alaska". Chociaż pojawiła się w zaledwie kilku odcinkach, to za swoją kreację otrzymała nagrodę Emmy w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa".

W pamięci widzów zapisała się rolami w wielu popularnych produkcjach. Można ją było podziwiać m.in. w "Gotowych na wszystko", "Krzywym zwierciadle", "Już nie żyjesz" czy "Młodym Sheldonie". W filmie "Sully" zagrała u boku Toma Hanksa.

Zobacz również: Nie żyje Loretta Swit, gwiazda szalenie popularnego serialu. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

"Gra o tron", "Stranger Things" i wiele innych! Te seriale poruszyły serca widzów. Pamiętacie? Pytanie 1 z 10 Jak się nazywa kontynent, na którym toczy się akcja serialu "Gra o tron"? Śródziemie Listenbourg Westeros Następne pytanie