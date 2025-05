Nie żyje Małgorzata Czudak. Miała zaledwie 57 lat. "Była za dobra na ten świat"

Nie żyje Małgorzata Czudak. Przykrą wiadomość o śmierci projektantki przekazał jej kolega po fachu, Rafał Michalak. Doniesienia te potwierdziła również łódzka Akademia Sztuk Pięknych, z którą Czudak przez wiele lat była związana.

Urodzona 13 lipca 1968 roku Małgorzata Czudak odcisnęła mocne piętno na rozwoju polskiej mody oraz designu. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie powróciła jako wykładowca. W Pracowni Projektowania Ubioru realizowała autorski program nauczania. Cieszyła się ogromną sympatią studentów.

Uwielbiana przez studentów. Wychowała pokolenia znakomitych projektantów – prowadząc ich z matczyną czułością i zaangażowaniem. W legendarnej pracowni 240 stworzyła atmosferę zaufania i bliskości oraz przestrzeń do poszukiwania własnego języka i swobodnego rozwoju. [...] Zostanie z nami dobro, które rozdawała całymi garściami, i pamięć o tym, że była wspaniałą kobietą - napisano na profilu łódzkiej ASP.

W 1996 roku razem z Iloną Majer i Rafałem Michalakiem założyła studio projektowe MMC Design. Pracowali z wieloma znanymi markami, w tym z Quiosque czy Reserved.

Po odejściu z MMC Design Małgorzata Czudak skupiła się na rozwoju własnej marki. Jej projekty łączyły minimalizm z współczesnością. Kolekcje projektantki pojawiały się na łamach modowych pism jak "Twój Styl", "Elle" czy "Fashion Magazine".

Małgorzata Czudak zajmowała się również promowaniem mody i kultury. Od zawsze była związana z Łodzią i aktywnie działała na rzecz łódzkiego designu. Współtworzyła Łódź Design Festival i wydała przewodni "MC LODZ-subiektywny przewodnik po Łodzi".

Zmarłą projektantkę pożegnał m.in. Łukasz Jemioł, dla którego była mentorką.

Była wspaniałym, dobrym człowiekiem z bardzo wrażliwą duszą. Była za dobra na ten świat… Zawdzięczam jej tak wiele - to ONA nauczyła mnie tego zawodu i wrażliwości. Spod jej skrzydeł wyfrunęło mnóstwo zdolnych ludzi - pamiętajmy o NIEJ. Proszę o to wszystkich, którzy mieli z nią do czynienia. Na zawsze w mojej pamięci - napisał projektant.