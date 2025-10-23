Nie żyje gwiazda "The Voice"! Przegrała z nowotworem

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas zza oceanu. Nie żyje Gwiazda australijskiej edycji "The Voice". Artystka, znana z mocnego głosu i ogromnej energii scenicznej zmarła po długiej walce z nowotworem. Diagnozę raka jajnika w 3. stadium postawiono u wokalistki w czerwcu 2023 roku. Zmarła 19 października 2025 roku. Miała przed sobą wielką karierę.

"Była jedną z najmilszych osób"

Informację o śmierci Virginii Lillye podał na Instagramie muzyk Don Spencer.

Virginia była nie tylko niesamowicie utalentowana, ale także jedną z najmilszych osób, jakie można spotkać. Występowała wielokrotnie, pomagając zebrać fundusze dla Australijskiej Fundacji Muzyki Dziecięcej. Była absolutnie niesamowita.

Virginia Lillye opowiadała o swojej walce z rakiem. Jej ostatnie posty na ten temat - z września 2025 roku - brzmiały bardzo optymistycznie! Guz się zmniejszył i gwiazda "The Voice" żyła nadzieją, że ostatecznie go pokona.

Dzielnie walczyła do samego końca

Wszystkie systemy działają!! Guz jest bardzo malutki i siedzi pośrodku niczego w mojej wątrobie... trochę jak minutowa wyspa na środku morza.. co jest wspaniałą rzeczą, ponieważ żadne inne organy nie będą miały wpływu, co sprawia, że będzie to mniejszy problem z ewentualnymi skutkami ubocznymi. (...) Powinno być po wszystkim do połowy października. 6 tygodni później będzie kolejny skan, żeby zobaczyć jak to jest. A raczej... żeby zobaczyć, jak to całkowicie zniknęło!

Niestety, 19 października 2025 roku gwiazda zmarła, a jej bliscy, przyjaciele i fani pogrążyli się w głębokiej żałobie.

Koncertowała z największymi gwiazdami

Virginia Lillye koncertowała na całym świecie. Śpiewała m.in. u boku Gene Simmons z KISS, Richie Kotzen z Poison czy Gilby Clarke z Guns N’ Roses! Występowała także często także z największymi gwiazdami australijskimi.

W 2020 roku Virginia Lillye wzięła udział w 9. edycji australijskiego "The Voice". Wokalistka znalazła się na liście 20 najlepszych uczestników programu.

