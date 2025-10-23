Nie żyje gwiazda "The Voice"! Przegrała z nowotworem

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-23 10:02

Kolejna smutna wiadomość dotarła do mediów 23 października 2025 roku. Wielka gwiazda "The Voice" nie żyje. Koncertowała na całym świecie z najsłynniejszymi muzykami. Virginia Lillye odeszła po długiej walce z nowotworem. O śmierci zdolnej wokalistki poinformował na Instagramie jej przyjaciel ze sceny.

Nie żyje gwiazda The voice! Przegrała z nowotworem

i

Autor: Instagram/@virginialillye.official/ AKPA

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas zza oceanu. Nie żyje Gwiazda australijskiej edycji "The Voice". Artystka, znana z mocnego głosu i ogromnej energii scenicznej zmarła po długiej walce z nowotworem. Diagnozę raka jajnika w 3. stadium postawiono u wokalistki w czerwcu 2023 roku. Zmarła 19 października 2025 roku. Miała przed sobą wielką karierę.  

"Była jedną z najmilszych osób"

Informację o śmierci Virginii Lillye podał na Instagramie muzyk Don Spencer.

Virginia była nie tylko niesamowicie utalentowana, ale także jedną z najmilszych osób, jakie można spotkać. Występowała wielokrotnie, pomagając zebrać fundusze dla Australijskiej Fundacji Muzyki Dziecięcej. Była absolutnie niesamowita.

Virginia Lillye opowiadała o swojej walce z rakiem. Jej ostatnie posty na ten temat - z września 2025 roku - brzmiały bardzo optymistycznie! Guz się zmniejszył i gwiazda "The Voice" żyła nadzieją, że ostatecznie go pokona. 

Zobacz także: Odwiedziliśmy grób Joanny Kołaczkowskiej. Utonął w jesiennych kwiatach. To już 3 miesiące!

Dzielnie walczyła do samego końca

Wszystkie systemy działają!! Guz jest bardzo malutki i siedzi pośrodku niczego w mojej wątrobie... trochę jak minutowa wyspa na środku morza.. co jest wspaniałą rzeczą, ponieważ żadne inne organy nie będą miały wpływu, co sprawia, że będzie to mniejszy problem z ewentualnymi skutkami ubocznymi. (...) Powinno być po wszystkim do połowy października. 6 tygodni później będzie kolejny skan, żeby zobaczyć jak to jest. A raczej... żeby zobaczyć, jak to całkowicie zniknęło! 

Niestety, 19 października 2025 roku gwiazda zmarła, a jej bliscy, przyjaciele i fani pogrążyli się w głębokiej żałobie. 

Koncertowała z największymi gwiazdami

Virginia Lillye koncertowała na całym świecie. Śpiewała m.in. u boku Gene Simmons z KISS, Richie Kotzen z Poison czy Gilby Clarke z Guns N’ Roses! Występowała także często także z największymi gwiazdami australijskimi.

W 2020 roku Virginia Lillye wzięła udział w 9. edycji australijskiego "The Voice". Wokalistka znalazła się na liście 20 najlepszych uczestników programu.

Zobacz też: Sławna gwiazda sieci nie przeżyła porodu domowego. Zapłakany mąż został sam z synem

Tragedia! Nie żyje barman ze Złotopolskich!
10 zdjęć
Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE VOICE