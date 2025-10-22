Sławna gwiazda sieci nie przeżyła porodu domowego. Zapłakany mąż został sam z synem

2025-10-22 17:29

Wielka tragedia dotknęła młodą, szczęśliwie zakochaną influencerkę. Dziewczyna zmarła w wyniku powikłań po domowym porodzie. Na świat przyszedł syn, którym opiekuje się teraz zrozpaczony mąż gwiazdy internetu. Stacey Hatfield miała tylko 30 lat. O tragedii poinformował na Instagramie jej ukochany mąż, Nathan Warnecke.

Sławna influencerka nie przeżyła porodu domowego. Zapłakany mąż został sam z synem

Autor: @naturalspoonfuls/ Instagram

Świat obiegła tragiczna informacja. Nie żyje 30-letnia, australijska influencerka kulinarna, Stacey Hatfield. Sympatyczna, kochająca życie, rodzinę, naturę, książki i dobre jedzenie dziewczyna zmarła 29 września 2025 roku. Do tragedii doszło w wyniku bardzo rzadkich komplikacji po porodzie domowym. Na świat przyszedł syn Alex, który został z ukochanym mężem Stacey, Nathanem Warnecke. 

Gwiazda zmarła po porodzie domowym

Mąż 30-letniej influencerki kulinarnej pożegnał ją na Instagramie. Jego słowa poruszą każde serce, widać wyraźnie, że małżonkowie bardzo się kochali. Nagła śmierć Stacey pozostawiła samotnego tatę i synka, który nigdy nie pozna mamy.  

Stace zmarła 29 września 2025 roku po urodzeniu naszego pierworodnego syna, Axela w domu. Niedługo potem pojawiły się nieprzewidziane i niezwykle rzadkie komplikacje, które zmarła po przeniesieniu do szpitala. Personel szpitala był niesamowity i zrobił wszystko, aby pomóc, ale ostatecznie nic nie udało się zrobić mimo ich wszelkich starań. Słowa nie są w stanie oddać, jak druzgocące to było dla mnie i wszystkich, którzy ją znali i kochali. Była moją latarnią morską w czasie burzy, a świat bez niej byłby mniej jasny. Jako jej mąż, nie mógłbym prosić o lepszą partnerkę. Była najpiękniejszą, kochającą, troskliwą, pracowitą, zdyscyplinowaną, inteligentną i godną zaufania osobą, jaką kiedykolwiek poznałem. Uczyniła mnie mężczyzną, którym jestem dzisiaj i wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam jej. Najszczęśliwszym dniem w moim życiu był ślub z nią, moją najlepszą przyjaciółką, na białej, piaszczystej plaży na Malediwach

- napisał zrozpaczony mąż gwiazdy internetu. 

"Była dzieckiem wszechświata" 

Stacey była dzieckiem wszechświata, tym, które kochało ponad wszystko, aby żyć proste, bezstresowe życie. Najbardziej była w domu na łonie natury, otoczona drzewami i piaskiem u stóp. Całe życie żyła z docenianiem za wszystko, co miała, a nie dbała o materialne dobra. Jej ulubioną rozrywką było czytanie książki z kubkiem zielonej herbaty i naszym buldogiem francuskim, Winter, u jej boku. 

