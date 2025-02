Nie żyje gwiazdor "Dirty Dancing"! Ulubieńca Woody'ego Allena zabił rak płuc

Nie żyje wielki gwiazdor amerykańskiego kina

Tony Roberts odszedł 7 lutego po długiej i ciężkiej chorobie. W ostatnich latach gwiazdor amerykańskiego kina walczył z rakiem płuc. O jego śmierci poinformowała córka Nicole Burley w "The New York Times". Według Nicole przyczyną zgonu Roberts'a były powikłania po raku płuc. Aktor zmagał się z nowotworem przez kilka ostatnich lat życia.

Kim był Tony Roberts

Tony Roberts urodził się 22 października 1939 roku na Manhattanie. Słynny aktor był synem spikera radiowego i telewizyjnego Kena Roberts'a. Tony był uczniem High School of Music and Art w Nowym Jorku, ukończył także Northwestern University w Illinois. Późniejszy gwiazdor amerykańskiego kina rozpoczął karierę na Broadwayu, gdzie wystąpił w wielu słynnych produkcjach: musicalu "Something About a Soldier", "How Now Dow Jones", "Sugar", "Victor/Victoria".

Największy rozgłos przyniosły jednak Roberts'owi role w filmach Woody'ego Allena, takich jak: "Annie Hall", "Hannah i jej siostry", "Zagraj to jeszcze raz, Sam".

Role Roberts'a w największych hitach

Tony Roberts nie unikał także słynnego na cały świat, popularnego kina amerykańskiego. Aktor zagrał w największych hitach, m.in: "Dirty Dancing", "Bardzo długi tydzień", "Switch: Trudno być kobietą", "Serpico", "Co jest grane".

