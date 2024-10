Jadwiga Barańska w ostatnich latach ciężko chorowała. Jeszcze kilka dni temu, 21 października, w dniu 89. urodzin gwiazdy reżyser, składając żonie życzenia, prosił ją jednocześnie, by nie odmawiała leczenia.

Kochana Jadziu, 21 października wchodzisz w 90. rok życia. Jesteś dla Mikołaja i mnie darem boga. W tym szczególnym dniu prosimy go, aby przywrócił ci zdrowie. Bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe! Wszystkie nasze najgłębsze uczucia będą przy tobie dozgonnie. Z miłością

Aktorka jakiś czas temu doznała pęknięcia biodra, ale z powodu podeszłego wieku i współistniejących chorób nie mogła być operowana. W ubiegłym roku Antczak poinformował fanów, że jego ukochana żona traci wzrok. Zorganizowano nawet leczenie w Los Angeles, jednak gwiazda już od dłuższego czasu była zmęczona chorobą i bólem, odmawiała przyjmowania leków i nie chciała wizyt w szpitalu. Dziś w nocy jej organizm poddał się i odeszła na zawsze.

- poinformował Jerzy Antczak na Facebooku w okolicach godziny czwartej nad ranem.

Jadwiga Barańska była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych, a także cenioną scenarzystką. Jej twórczość pozostawiła trwały ślad w polskiej kinematografii, zwłaszcza poprzez współpracę z reżyserem Jerzym Antczakiem – jej mężem i twórczym partnerem, z którym stworzyła jedne z najbardziej ikonicznych filmów w historii polskiego kina. Rola Barbary Niechcic w filmie "Noce i dnie" (ekranizacji powieści Marii Dąbrowskiej o tym samym tytule) przyniosła jej międzynarodowe uznanie, a także uczyniła z niej symbol kobiecej siły i determinacji, a jej kunszt aktorski na trwałe wpisał się w świadomość polskiej publiczności.

Można grać dziesiątki ról i przeminąć niemal bezszelestnie, można też zagrać w zasadzie jedną, która zapewni nieśmiertelność. Jadwiga Barańska oczywiście nie zagrała jednej roli, ale jej Barbara Niechcicowa w "Nocach i dniach" to są wszystkie Barbary, Krystyny, Haliny i Łukasze. To właśnie my