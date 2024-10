Jadwiga Barańska jest ciężko chora, ale nie chce się leczyć. Dramatyczny apel. "Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu"

Jadwiga Barańska 21 października skończyła 89 lat i weszła w 90. rok życia. To piękny wiek! Niestety, gwiazda boryka się z problemami zdrowotnymi. W walce o zdrowie dzielnie wspiera ją mąż Jerzy Antczak, za którego gwiazda wyszła w 1956 r. To oznacza, że małżonkowie są nierozłączni już od 68 lat! Niewiele jest par, szczególnie w świecie filmu czy show-biznesu, które mogą pochwalić się takim stażem.

Barańska miała tylko 21 lat, gdy przyrzekła miłość i wierność o 6 lat starszemu reżyserowi. Od tamtej pory zakochani działają ramię w ramię i w życiu prywatnym, i zawodowym. Aktorka chętnie grała w produkcjach męża, ale występowała też w teatrach, a nawet była scenarzystką filmu "Chopin. Pragnienie miłości". Największą popularność przyniosła jej rola Barbary Niechcic w produkcji "Noce i dnie".

Barańska i Antczak doczekali się jednego dziecka. Po ośmiu latach małżeństwa na świat przyszedł ich syn Mikołaj. Teraz mężczyzna jest już 60-latkiem, a jego rodzice wciąż są razem, kochając się i wspierając.

Tuż przed 89. urodzinami żony Jerzy Antczak złożył jej życzenia na swoim facebookowym profilu. Miał do niej jedną ważną prośbę.

Kochana Jadziu, 21 października wchodzisz w 90. rok życia. J esteś dla Mikołaja i mnie darem boga. W tym szczególnym dniu prosimy go, aby przywrócił ci zdrowie. Bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe! Wszystkie nasze najgłębsze uczucia będą przy tobie dozgonnie. Z miłością - napisał Antczak.

Barańska jakiś czas temu doznała pęknięcia biodra, ale nie mogła być operowana. Wszystko przez wiek. Później okazało się, że aktorka traci wzrok. Musiała leczyć się aż w Los Angeles! Antczak nieco ponad rok temu informował fanów o tym, że jego ukochana ma schorzenie rogówki lewego oka, co było o tyle niebezpieczne, że groziło utratą wzroku.

W styczniu Antczak pisał w sieci:

Dzisiaj Jadzia była w szpitalu na badaniach stanu jej oczu. Pęknięcie biodra samo zasklepiło się do tego stopnia, że mogła dojść do samochodu o własnych siłach, co jest niezwykle budujące, w dużej mierze dzięki waszym dobrym wibracjom i modlitwom. Niestety, stan obu oczu jest dramatyczny i wynosi 50 procent. Lekarze Instytutu Steina, który jest najlepszym tego rodzaju obiektem na świecie, rozpoczynają dramatyczną walkę o zatrzymanie dramatu ślepoty. Jadzia znosi wszystko z pokorą siostry miłosierdzia i błagała mnie, abym niczego nie ujawniał publicznie. I na dzisiaj tylko tyle. Aż tyle.