Nie żyje Jakub Ulewicz, aktor "M jak miłość". Był synem gwiazdy "Niani"

- Trudno nam uwierzyć w to, co się stało, jeszcze trudniej o tym pisać i próbować wyrazić nasze uczucia. Z ogromnym bólem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi, Aktora Teatru Polskiego w Bydgoszczy Jakuba Ulewicza, który odszedł 27 czerwca 2023 r. - napisano. - To niewyobrażalna strata dla polskiego teatru, który żegna wybitnego Aktora i Artystę. To wielka pustka dla naszego zespołu, który stracił Przyjaciela - podkreślono we wpisie. - W obliczu tragedii nasze myśli kierujemy w stronę najbliższych Kuby, którym przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy wsparcia - czytamy we wpisie podpisanym przez zespół TPB.

Poinformowano, że Jakub Ulewicz był związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy od 2004 r. "Na scenie naszego Teatru stworzył ponad czterdzieści wspaniałych ról. W ostatnim czasie bydgoska publiczność mogła go podziwiać w spektaklach: "Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach" w reż. Anny Smolar, "Komediantka" w reż. Anity Sokołowskiej, oraz "Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele" w reż. Jędrzeja Piaskowskiego" - przypomniano.

Jakub Ulewicz urodził się 30 marca 1967 r. w Poznaniu. W 1989 r. ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jak wyjaśniono, dorobek Jakuba Ulewicza na bydgoskiej scenie został doceniony przez władze miejskie i wojewódzkie – w 2014 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r..

Jakub Ulewicz był także aktorem filmowym i telewizyjnym. Części publiczności znany był z licznych filmów i seriali, m.in. "Kryminalni", "Prawo Agaty", "Trzeci oficer" czy "Lincz" - podkreślono. Grał także w "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Barwach szczęścia" a ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie". Jej mama, Krystyna Rutkowskiej-Ulewicz była gwiazdą serialu "Niania". Na razie nie wiadomo, czy zostanie pochowany w grobie rodziców na Starych Powązkach w Warszawie.