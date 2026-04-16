Nie żyje Jolanta Chełmicka. Przyjaciele żegnają gwiazdę polskich seriali

Nie żyje Jolanta Chełmicka. Miała 73 lata

W środę, 15 kwietnia odeszła Jolanta Chełmicka. Informację o śmierci aktorki przekazał m.in. Teatr Kalambur, z którym związała się w 1974 roku. Studiowała wtedy polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Występowała również w teatrze studenckim. Jak wspominają jej przyjaciele, z Teatrem Kalambur była związana przez dwadzieścia kolejnych lat. Zagrała w ponad trzydziestu spektaklach.

Jolu, oprócz Twoich dokonań artystycznych będziemy pamiętać Twój śmiech, śpiew, optymizm i gotowość pomocy innym - przekazano w oświadczeniu.

Zmarłą aktorkę w poruszających słowach pożegnała również agencja Edwin Film, z którą Jolanta Chełmicka współpracowała od wielu lat. Jej znajomi z agencji nie kryją zaskoczenia oraz rozpaczy.

Jolcia, dlaczego? Dlaczego?? Postanowiłaś swój ostatni spektakl zagrać bez widowni?? Bez braw i kwiatów?? Bez ukłonów. Bez wielbicieli??Jak mamy sobie radzić bez Twojego szaleństwa, wariacji, perlistego śmiechu i blasku w oczach?? Z kim, dlaczego i z czego będziemy się teraz śmiać?? Jolunia, zaszalałaś... - można przeczytać w mediach społecznościowych organizacji.

Zobacz również: Aktorka została znaleziona na dnie basenu. Jest w ciężkim stanie!

Jolanta Chełmicka: Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktorki?

Znane są już pierwsze szczegóły dotyczące pogrzebu Jolanty Chełmickiej. Ostatnie pożegnanie aktorki odbędzie się 20 kwietnia we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczną się o 10:30. To wtedy odprawiona zostanie msza żałobna w parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na Złotnikach. Po mszy kondukt żałobny odprowadzi zmarłą na cmentarz przy Jerzmanowskiej.

Jolanta Chełmicka karierę teatralną łączyła z występami na dużym i małym ekranie. W filmie zadebiutowała w 1982 roku niewielką rolą w kultowym "Wielkim Szu". W późniejszych latach grała dużo, ale głównie na drugim planie. Widzowie mogą ją kojarzyć m.in. z "Pierwszej miłości", "Warto kochać", "Uroczyska" czy "Dzielnicy strachu".

Zobacz również: Na pogrzebie Jacka Magiery nie mogło ich zabraknąć. Gwiazdy tłumnie oddały mu hołd!

Rafał Maserak w ciemnych okularach na pogrzebie Jacka Magiery. Tak pożegnał przyjaciela

