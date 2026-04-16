Rafał Maserak z partnerką, Jakub Rzeźniczak czy Robert Lewandowski - na pogrzebie Jacka Magiery nie mogło ich zabraknąć. Gwiazdy tłumnie oddały mu hołd!

Jacek Magiera nie żyje. Odszedł tak nagle!

Śmierć Jacka Magiery, asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, zasłużonego piłkarza i trenera, była nagła i dramatyczna. Trener zmarł 10 kwietnia 2026 roku. Tego dnia rano wyszedł, jak miał w zwyczaju, na trening biegowy. Podczas przebieżki w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu nagle zasłabł i stracił przytomność. Natychmiast podjęto akcję ratunkową, a następnie przewieziono go do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Według ustaleń bezpośrednią przyczyną śmierci Magiery było nagłe zatrzymanie krążenia. Miał zaledwie 49 lat.

Pogrzeb Jacka Magiery

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek 16 kwietnia w Warszawie. Najpierw o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza żałobna. Następnie kondukt wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o 14:30 odbyła się ceremonia pogrzebowa. To właśnie tam spoczął trener, którego wielu osobom będzie bardzo brakować.

Zainteresowanie udziałem w uroczystościach było tak ogromne, że nie wszyscy zmieścili się w świątyni. PZPN w oficjalnym komunikacie uprzedził żałobników, że liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzina zmarłego prosi o modlitwę. Z uwagi na charakter miejsca oraz uroczystości pogrzebowej liczba dostępnych miejsc w katedrze jest ograniczona. Dziękujemy za okazane zrozumienie - można było przeczytać w oświadczeniu.

Pożegnało go mnóstwo gwiazd

Zmarły szkoleniowiec cieszył się ogromnym szacunkiem w świecie sportu, ale nie tylko. Był lubiany i doceniany po prostu jako człowiek. Nic więc dziwnego, że na jego ostatnim pożegnaniu oraz pochówku pojawiły się tłumy. Sportowca pożegnali najbliżsi, przyjaciele, koledzy z branży i fani, a także znajomi z show-biznesu. Wśród nich znaleźli się Jakub Rzeźniczak z partnerką, Rafał Maserak (również nie był sam), pojawili się też Robert Lewandowski oraz Krzysztof Stanowski.

Żegnaj Jacek, przyjacielu, trenerze, mentorze. Brakuje mi słów, by opisać smutek… Tak dobry człowiek. Życie nie jest sprawiedliwe… Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich - wcześniej pisał Rzeźniczak w mediach społecznościowych.

Ale to nie wszystko. Jeszcze przed oficjalnym pogrzebem doszło do wzruszającego pożegnania we Wrocławiu w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. Tłumy kibiców oddały Magierze hołd podczas specjalnej mszy poświęconej zmarłemu, która została połączona z czuwaniem przy jego trumnie. To pokazało, jak ważną postacią trener był dla środowiska piłkarskiego.

