Nie żyje Kazimierz Galaś - poeta polskiej sceny rockowej. Teksty jego piosenek zna każdy

Kazimierz Galaś od lat współpracował z zespołem Dżem. To on stworzył "Czerwony jak cegła"

Kazimierz "Filo" Galaś to postać, której twórczość pozostawiła niezatarte piętno na polskiej muzyce rockowej. Urodzony w 1961 roku, był autorem tekstów wielu kultowych utworów zespołu Dżem, a jego poezja była źródłem inspiracji dla kilku pokoleń fanów. Artysta związany był z zespołem Dżem od 1977 roku. To właśnie on stworzył teksty do takich przebojów jak "Czerwony jak cegła", "Jesiony", "Tylko ty i ja", "Obłuda" czy "Kim jestem – jestem sobie".

Kazimierz Galaś doznał wylewu, zmarł po dwóch tygodniach śpiączki

W połowie grudnia 2024 roku Kazimierz Galaś doznał wylewu i trafił do szpitala. Autor legendarnych tekstów piosenek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety nie udało się uratować mu życia. Kazimierz Galaś zmarł 29 grudnia 2024 roku w wieku 63 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek literacki i muzyczny. Dla fanów Dżemu i polskiej sceny rockowej pozostanie na zawsze jednym z największych twórców tekstów, który potrafił uchwycić istotę ludzkich emocji i przemienić je w muzyczne arcydzieła.

Pomagał nam ponazywać rzeczy, których sami byśmy tak pięknie nie nazwali

- pożegnał przyjaciela Sebastian Riedel. Informację o śmierci muzyka przekazano również na profilu Art Music Club w Tychach.

Z głębokim smutkiem przekazujemy informację, że dzisiaj odszedł od nas wspaniały człowiek, Kazimierz Galaś. Prosimy o chwilę zadumy i modlitwę za Fila

Twórczość Kazimierza Galasia

Galaś związał się z Dżemem w 1977 roku, kiedy zespół dopiero zaczynał kształtować swoją tożsamość muzyczną. Jego teksty szybko zyskały uznanie, a ich głębia oraz autentyczność pomogły w ugruntowaniu pozycji Dżemu jako jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Współtworzone przez niego piosenki stały się hymnami dla miłośników bluesa i rocka, a ich teksty na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Twórczość Kazimierza Galasia wyróżniała się niezwykłą wrażliwością i umiejętnością oddania skomplikowanych emocji w prostych, lecz poruszających słowach. Pisał o miłości, tęsknocie, wolności, ale także o bólu, rozczarowaniach i walce z samym sobą. Jego teksty często stanowiły lustro, w którym wielu słuchaczy odnajdywało własne doświadczenia i uczucia.

Kazimierz Galaś i Ryszard Riedel

Relacja Galasia z Ryszardem Riedlem, charyzmatycznym wokalistą Dżemu, była niezwykle bliska. Obaj artyści dzielili pasję do muzyki i poszukiwanie głębszego sensu życia. Galaś często pomagał Riedlowi w wyrażeniu myśli, które ten nosił w sercu, ale nie zawsze potrafił ubrać w słowa. Ich współpraca zaowocowała wieloma niezapomnianymi utworami, które przetrwały próbę czasu.