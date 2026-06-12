Miliony zachwycały się jego dziełami. Artysta odszedł w wieku 88 lat

Smutna wiadomość obiegła media na całym świecie. David Hockney, brytyjski malarz, grafik i jeden z najważniejszych przedstawicieli pop-artu, nie żyje. Informację o jego śmierci przekazały brytyjskie media. Jak podano, artysta odszedł spokojnie w swoim domu. Przez ponad sześć dekad zachwycał kolejne pokolenia odbiorców. Jego charakterystyczny styl, odważne kolory i niepowtarzalne spojrzenie na rzeczywistość sprawiły, że stał się ikoną współczesnej sztuki. Dla wielu był nie tylko artystą, ale prawdziwym symbolem twórczej wolności.

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Nie żyje legenda światowej sztuki. David Hockney miał 88 lat

David Hockney urodził się w 1937 roku w Bradford w północnej Anglii. Już jako młody chłopak wykazywał ogromny talent plastyczny. Pierwsze sukcesy odnosił jeszcze jako student, a jego obrazy szybko zaczęły zwracać uwagę krytyków.

Nie był jednak artystą, który podążał utartymi ścieżkami. Od początku lubił prowokować i łamać schematy. W swoich pracach poruszał tematy, które w tamtych czasach budziły kontrowersje. Nie bał się mówić o sprawach uznawanych za tabu, dzięki czemu zyskał opinię twórcy odważnego i bezkompromisowego.

Największą sławę przyniosły mu obrazy przedstawiające słoneczną Kalifornię, baseny oraz codzienne życie amerykańskiej elity. To właśnie te dzieła stały się jego znakiem rozpoznawczym. Szczególne miejsce w historii sztuki zajęły obrazy przedstawiające błękitną wodę basenów.

Artysta nie zamykał się jednak wyłącznie w świecie malarstwa. Interesował się fotografią, scenografią teatralną, projektowaniem kostiumów, a z czasem także nowoczesnymi technologiami. Kiedy wielu twórców z jego pokolenia nieufnie patrzyło na cyfrową rewolucję, Hockney eksperymentował z tabletami i tworzył prace na iPadzie.

Nawet poważne problemy zdrowotne nie były w stanie zatrzymać jego pasji. Po udarze, który przeszedł kilkanaście lat temu, wrócił do pracy i nadal tworzył nowe projekty. Znajomi podkreślali, że sztuka była dla niego całym życiem.

Jednym z największych sukcesów w jego karierze była rekordowa sprzedaż obrazu przedstawiającego dwóch mężczyzn przy basenie. Dzieło osiągnęło astronomiczną kwotę ponad 90 milionów dolarów, zapisując się na kartach historii rynku sztuki.

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