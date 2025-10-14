Nie żyje legendarny muzyk. Znana jest przyczyna śmierci gwiazdora

Nie żyje D'Angelo. Legendarny muzyk miał zaledwie 51 lat

Nie żyje D'Angelo. O śmierci legendarnego muzyka jako pierwszy poinformował portal TMZ. Przykrą wiadomość potwierdziła jego rodzina oraz były menadżer. W oświadczeniu opublikowanym na łamach magazynu "Variety", bliscy zmarłego poprosili o uszanowanie ich prywatności. Jednocześnie zaprosili fanów jego muzyki do wspólnego opłakiwania, a zarazem celebrowania twórczości D'Angelo.

Błyszcząca gwiazda naszej rodziny zgasła dla nas w tym życiu... Po długiej i dzielnej walce z rakiem z wielkim smutkiem informujemy, że Michael D'Angelo Archer, znany swoim fanom na całym świecie jako D'Angelo, odszedł do domu Ojca, opuszczając to życie dzisiaj, 14 października 2025 roku. Jesteśmy zasmuceni, że pozostawił swojej rodzinie jedynie drogie wspomnienia, ale jesteśmy mu wiecznie wdzięczni za spuściznę niezwykle poruszającej muzyki, którą po sobie pozostawił - przekazała rodzina artysty.

Dopiero po śmierci D'Angelo okazało się, że od miesięcy ciężko chorował. Muzyk zmagał się z rakiem trzustki, a o diagnozie wiedzieli jedynie najbliżsi. Według portalu "People" od kilku miesięcy przebywał w szpitalu, a ostatnie tygodnie życia spędził w hospicjum.

Przedwczesna śmierci D'Angelo pogrążyła w żałobie jego rodzinę, w tym dwóch synów i córkę. Matka jego najstarszego syna, piosenkarka Angie Stone, w tym roku zginęła w tragicznym wypadku samochodowym.

D'Angelo przed śmiercią pracował nad nową płytą

D'Angelo (urodzony jako Michael Eugene Archer) był jednym z czołowych twórców muzyki R&B. W swojej twórczości łączył elementy soulu oraz kulturą hip-hopu. Zadebiutował wydaną w 1995 roku płytą "Brown Sugar". Pięć lat później do sprzedaży trafił album "Voodoo", który przyniósł mu światową sławę. Utówr "Untitled (How Does It Feel)", hołd dla Prince’a, szybko zdobył miano kultowego. Swój ostatni krążek, "Black Messiah", stworzył wspólnie z zespołem Vanguard.

D'Angelo był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. W sumie zdobył cztery nagrody Grammy. Współpracował z cenionymi artystami. Działał również jako producent muzyczny. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia, niemal do samego końca pracował nad nowymi projektami. W ubiegłym roku wokalista Raphael Saadiq w podcaście "Rolling Stone Music Now" przekazał, że D'Angelo szykuje się do wydania nowej muzyki.

D’Angelo jest teraz w dobrym nastroju. Rozmawiałem z nim kilka razy. Jest podekscytowany. Nie rozmawiamy dużo, ale kiedy już rozmawiamy, to jest szaleństwo - mówił Saadiq we wrześniu 2024 roku.

