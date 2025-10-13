Nie żyje Ben Vito. Gwiazdor disco polo miał tylko 44 lata! Syn pożegnał Mateusza Goździewicza

Nie żyje Ben Vito, czyli Mateusz Goździewicz, który od kilku lat robił karierę na discopolowej scenie muzycznej. Piosenkarz z Kalisza śpiewać zaczął już 20 lat temu, ale w 2019 r., a więc całkiem niedawno, ruszył z karierą solową. Szybko udało mu się wylansować kilka piosenek np. "Góraleczka mała", "Czerwone i bure". Niestety, śmierć nadeszła niespodziewanie wcześnie, zabierając Mateusza w kwiecie wieku - miał dopiero 44 lata.

W sieci pożegnał go zrozpaczony syn.

Syn żegna ojca w pełnym emocji wpisie. Ben Vito zmarł nagle

Tato, nie sądziłem, że ten dzień, ta chwila nastąpi tak szybko. Dziękuję Ci za każdy moment spędzony razem, każdą rozmowę, którą przeprowadziliśmy, każdą radę, którą mi dałeś w ciężkiej chwili, i każdego przytulasa, kiedy tego potrzebowałem - zaczął Bernard, syn Mateusza, w mediach społecznościowych.

I dodał:

Byłeś kimś więcej niż tatą. Byłeś moim mentorem i idolem życiowym. To dzięki tobie byłem tak pogodny, jak jestem i nauczyłem się walczyć o swoje. Brak mi słów na to, co się wczoraj wydarzyło i mam nadzieję, że spotkamy się za x lat. Oby w następnym życiu instrumenty same ci się stroiły, a mikrofon nagrywał tylko perfekcyjne zwrotki. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz w moim sercu najważniejszym mężczyzną mojego życia. Kocham cię. Spoczywaj w pokoju.

Dopiero co był aktywny w sieci, nagrywał kolejną piosenkę

Ben Vito odszedł nagle. Jeszcze 7 października na jego profilach na Facebooku i Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, do którego pozował uśmiechnięty. Kilka dni wcześniej piosenkarz pisał, ciesząc się na kolejną piosenkę:

Nagrywki nowego singla już we wtorek!

Piosenkarz zmarł 12 października. Przyczyny śmierci nie podano do wiadomości publicznej.

Pogrzeb Jacka Wójcika z "Królowych życia". Łzy, kwiaty i przejmujące pożegnanie