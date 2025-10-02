Nie żyje 28-letni tiktoker Patryk Jagodzianka. Miał zabić najpierw swoją dziewczynę, a później siebie. Śledczy badają sprawę

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-02 16:06

W Wosztynie doszło do koszmarnej tragedii. W nocy z 1 na 2 października w hotelu MOSiR rozegrał się dramat. Nie żyją Patryk Jagodzianka, 28-letni twórca internetowy, oraz jego partnerka - 25-letnia mieszkanka miasta. Znaleziono ich w pokoju hotelowym - mężczyzna jeszcze wykazywał funkcje życiowe, jednak zmarł po przewiezieniu do szpitala. Z pierwszych ustaleń wynika, że za śmierć dziewczyny może być odpowiedzialny właśnie Patryk! Jednak prokuratura nadal bada sprawę.

Co wydarzyło się w hotelu w Wolsztynie? Sprawa budzi ogromne emocje, bo zamieszany jest w nią twórca internetowy znany z TikToka. Patryk Jagodzianka nagrywał filmiki, a w sieci śledziło go blisko 20 tys. internautów.

W nocy z 1 na 2 października przebywał w wolsztyńskim hotelu (ZOBACZ ZDJĘCIA) razem ze swoją partnerką. Teraz sprawę bada prokuratura, bo 25-latka nie żyje. Patryk Jagodzianka również - zmarł w szpitalu, gdzie został przewieziony ze względu na uszkodzenia ciała.

Patryk Jagodzianka zabił swoją dziewczynę?

Prokuratura potwierdziła, że 28-latek, którego znaleziono w hotelu z obrażeniami na przedramionach, a który zmarł w szpitalu, i martwa 25-latka znali się i byli w związku. Znaleziono ich w nocy w pokoju hotelowym i udzielono pomocy medycznej. Dla młodej kobiety nie można było już nic zrobić - nie żyła. Ratowanie jej partnera nie przyniosło rezultatu - twórca internetowy również zmarł.

Wkrótce okazało się, że mężczyzna nie jest anonimowy. To Patryk Jagodzianka, który starał się zrobić karierę w sieci. Nagrywał filmiki, które publikował na TikToku i YouTubie. Był wielbicielem muzyki hip-hopowej i kolekcjonował płyty oraz kasety, które kupował m.in. u Pana z Lombardu, innego twórcy internetowego.

Z wstępnych ustaleń biegłych dotyczących tragedii w hotelu pod Poznaniem wynika, że 28-latek miał zabić swoją 25-letnią partnerkę, a później targnął się na własne życie.

Co się stało? Sprawa jest w toku

Patryk i 25-latka, której ciało znaleziono, mieli od około 10 miesięcy tworzyć związek. Kobieta prawdopodobnie chciała zerwać relację, dlatego doszło do spotkania w hotelu. Rozmowa pomiędzy partnerami miała tragiczny finał.

Dziewczyna chciała zakończyć związek tego dnia, gdy doszło do tragedii - mówił "Super Expressowi" Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Kobieta straciła życie.

Ze wstępnych ustaleń (...) wynika, że kobieta zmarła od licznych ran ciała zadanych jej narzędziem ostrokrawędzistym. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Na jego ciele ujawniono również rany od takiego narzędzia - powiedział radiu ESKA Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Więcej informacji będzie dostępnych po sekcji zwłok zaplanowanej na poniedziałek:

Przeprowadzono oględziny, wykorzystując skaner 3D. Sekcja zwłok 25-latki i 28-latka odbędzie się w poniedziałek – dodał Wawrzyniak w rozmowie z "Super Expressem".

I podkreślił:

Wstępnie przyjęto, że mężczyzna zabił kobietę, a następnie targnął się na własne życie.

Prokuratura nie wyklucza jednak żadnych scenariuszy, a sprawa jest badana.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

