Dagmara Kaźmierska przerwała milczenie. Nie chcieli jej na pogrzebie Jacka Wójcika, odpowiedziała

Jacek Wójcik zmarł 1 października. Tego dnia wieczorem Dagmara Kaźmierska napisała na swoim InstaStory:

Kochani! Dziś odszedł DŻEJK. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję.

Na Instagramie dodała też krótkie nagranie będące zlepkiem zdjęć i filmów. Dodała krótki komentarz:

ŻEGNAJ DŻEJK. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję.

Dagmara nie pokazała się na pogrzebie Jacka Wójcika

Dagmara wyznała, że była ostatnią osobą, która widziała Jacka przed jego nagłą i niespodziewaną śmiercią. A jednak, jak się okazało, nie byli już wtedy najlepszymi przyjaciółmi. Ich relacja zmieniła się, w tle był konflikt. Ostatecznie Kaźmierska miała zostać poproszona o to, by nie uczestniczyła w pożegnaniu i pochówku Jacka. Uszanowała to, a na pogrzebie Wójcika pojawił się jedynie jej syn Conan.

Jeszcze godzinę przed odejściem prosił, by Dagmara nie przychodziła na pogrzeb - wyznała Edyta Nowak-Nawara, czyli Edzia również znana z "Królowych życia".

Brak Dagmary na pogrzebie na pewno zdziwił fanów "Królowych życia", którzy widzieli w Kaźmierskiej i Wójciku najlepszych przyjaciół. Ta dwójka pokazywała się razem i w innych programach. A jednak w ostatniej drodze Jacka Dagmara nie wzięła udziału.

Kaźmierska się tłumaczy? "Tu sensacji nie będzie"

Niedługo po pogrzebie Kaźmierska została zaczepiona w tej sprawie przez internautę.

Ponoć nie chciał, żeby Dagmarka była na pogrzebie, no cóż - czytamy w komentarzu, do którego Kaźmierka odniosła się na swoim profilu na TikToku.

Odpowiedziała, ale nie odniosła się bezpośrednio do sprawy konfliktu z Jackiem i nieobecności na pogrzebie:

Chciałybyście tu sensacji. Tu sensacji nie będziecie miały. Tu nikt nie zrobi z tego live’a sensacji. Muszę dalej żyć. Mam syna. Idę do przodu, dziewczyny. Ja nie patrzę, co było za nami. Pamiętajcie, nikt nam nie zwróci w życiu chwil. Ani tych pięknych, najpiękniejszych na świecie, ani tych najgorszych. Tego już nie ma. To było. Ja mam syna, ja żyję dla swojego syna. Cieszę się bardzo, że połowa z was już sobie stąd poszła. Bye bye, bo liczyłyście, że może tu będą nie wiadomo jakie roztrząsania. No nie dziewczyny, nie będzie. Przykro mi, jeżeli zawiodłam, ale no nie będzie.

