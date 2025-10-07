Mało kto wiedział, ile miał lat. Pojawiły się błędne informacje! Tablica ujawniła prawdę o wieku Jacka Wójcika

Jacek Wójcik, dobrze znany widzom "Królowych życia" jako Dżejk, przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, odszedł 1 października. Gdy zmarł, w mediach pojawiła się informacja o jego wieku. Mówiono, że zmarł jako 55-latek na miesiąc lub dwa przed kolejnymi urodzinami. Teraz, gdy Wójcik już spoczął na cmentarzu, wiadomo, że naprawdę miał nieco więcej lat.

Dżejk nie żyje. Co się stało?

Jacek Wójcik zmarł nagle, choć wydawał się być w świetnej formie. Jego koleżanka Laluna dodała pełen emocji wpis, który pojawił się na jej InstaStory i poruszał temat przyczyny śmierci Jacka. Według Laluny bohater show TTV był bardzo chory, ale nie wiedział o swoim stanie:

Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim. Biedny nasz kochany Jacuś, tyle co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru, to nikt nie dał. Tęsknimy za tobą.

Kilka godzin później opublikowała kolejny wpis:

Nie wiem, czy rodzina sobie życzy, aby mówić cokolwiek. Ale powiem tylko, że okropna choroba, która mi zabrała mojego tatę w ciągu miesiąca! Rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział. Zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno. Nie chcę więcej mówić, niech spoczywa w spokoju. Amen.

Ile lat miał Jacek Wójcik? Prawda wyszła na jaw

Na sobotę 4 października, a więc zaledwie 3 dni po śmierci, zaplanowano pogrzeb Wójcika. Mężczyzna spoczął w grobie razem ze swoim ojcem, a pożegnali go bliscy i przyjaciele. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Kłodzku – rodzinnym mieście Jacka. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej. Następnie urnę z prochami odprowadzono na miejsce spoczynku.

Podczas ostatniego pożegnania i pochówku w okolicy urny wystawiono tablicę pogrzebową z danymi zmarłego oraz datami urodzin i śmierci. Okazuje się, że Jacek przyszedł na świat 23 sierpnia 1968 r., a więc miał 57 lat i odszedł nieco ponad miesiąc po swoich urodzinach.

Ostatnie urodziny Dżejka

Jacek Wójcik niemal do śmierci był aktywny na Instagramie czy Tik Toku, gdzie zebrał wokół siebie spora społeczność, która oglądała nagrywane przez niego filmiki. 23 sierpnia 2025 r. Dżejk mówił w jednym z nich:

Dzień dobry, dzisiaj mam dobry humor. Mam dzisiaj urodziny i dziękuję wszystkim za życzonka i życzę wam tego samego, czego mi życzycie. Ja nie wiedziałem, że tyle fanów mam. Pozdrawiam i dziękuję!

Gdy Jacek zmarł 1 października wielbiciele komentowali:

"Ostatnie urodziny", "Ostatni tiktok", "Jacuś za wcześnie", "On jeszcze nie wiedział, że został mu miesiąc".

