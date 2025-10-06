Tak wygląda grób Dżejka w dwa dni po pogrzebie. Jacek Wójcik spoczął obok swojego ojca

Dwa dni po pogrzebie grób Jacka Wójcika tonie w kwiatach i zniczach.

tonie w kwiatach i zniczach. Dżejk spoczął obok swojego ojca , Wiesława, co nadaje symboliczny wymiar miejscu.

, Wiesława, co nadaje symboliczny wymiar miejscu. Grób odwiedzają bliscy i fani, którzy nieustannie zapalają znicze i zostawiają kwiaty.

Jacek Wójcik zmarł nagle 1 października 2025 roku, w wieku tuż przed swoimi 56 urodzinami. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła rodziną, przyjaciółmi i fanami. Pogrzeb odbył się 4 października i zgromadził tłumy – przybyli zarówno bliscy, jak i znajomi z tv oraz zwykli ludzie, którzy chcieli pożegnać popularnego „Dżejka”.

Tak wygląda grób Jacka Wójcika dwa dni po pogrzebie

Nagrobek Jacka wciąż ozdobiony jest ogromnymi wieńcami – widać zarówno klasyczne kompozycje z białych róż, jak i kolorowe bukiety, wśród których dominuje czerwień i pomarańcz. Na szarym kamieniu wyryto imię ojca Jacka – Wiesława Wójcika – a tuż pod nim znalazła się tabliczka upamiętniająca zmarłego 1 października 2025 roku celebryty. Symboliczne, że Dżejk spoczął właśnie obok swojego taty.

Miejsce pochówku robi ogromne wrażenie. Wiele zniczy ustawionych u stóp pomnika migocze, tworząc wrażenie żywego, pulsującego światła. Niektóre lampki są jeszcze gorące, co świadczy o tym, że ludzie cały czas przychodzą tu, by zapalić świeczkę i pożegnać Wójcika. W oczy rzucają się wstęgi z dedykacjami od rodziny, przyjaciół i kolegów z branży filmowej – słowa „Pamiętamy” czy „Kochanemu Bratu” mówią więcej niż najdłuższe przemówienia.

W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy. Dla fanów i przyjaciół to miejsce stanie się zapewne punktem, do którego będą wracać. Charakterystyczny styl i osobowość Dżejka pozostaną żywe. Grób – otoczony kwiatami i światłem świec – jest dziś najpiękniejszym dowodem, że ludzie naprawdę go kochali.