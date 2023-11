Kolejny program zniknie z ramówki Polsatu. To miała być perełka Miszczaka. Szef Polsatu rezygnuje

Nie żyje Marek Keller, kolekcjoner dzieł sztuki, marszand, miłośnik i propagator kultury meksykańskiej, a także tancerz zespołu "Mazowsze". Tuż przed śmiercią zdecydował się zrobić coming out jako osoba LGBT. Pod koniec października w sieci pojawił się fragment wywiadu z Markiem Kellerem, który zapowiadał najnowszy numer czasopisma "Replika", bardzo popularnego w środowisku osób LGBT. Mecenas sztuki sztuki opowiedział o swoich relacjach z Jerzym Andrzejewskim, autorem powieści "Popiół i diament, "Bramy raju" czy "Ciemności kryją ziemię". Ze słów byłego tancerza grupy "Mazowsze" wynika, że Jerzy Andrzejewski nie był łatwym partnerem. - Są dwie strony medalu. Jedna wspaniała – wspominam Andrzejewskiego bardzo pozytywnie, bo to była wielka postać, szalenie inteligentny człowiek, którego książki czytało się w szkole jako lekturę obowiązkową. I ten człowiek raptem spadł mi z nieba. Mnie, 16-letniemu chłopakowi - wspominał Marek Keller.

Jerzy Andrzejewski i Marek Keller. To był trudny związek. "Robił mi awantury, urządzał sceny"

Niestety, z dalszej części opowieści wynika, że relacja z Jerzym Andrzejewskim zdecydowanie nie była usłana różami. - Jednocześnie było w naszym związku mnóstwo problemów, które przecież były do przewidzenia, bo dzieliła nas ogromna różnica wieku - 37 lat. Wielu rzeczy wtedy po prostu nie rozumiałem, bo zwyczajnie byłem za młody. Czułem się jak w więzieniu, głównie z powodu zazdrości Andrzejewskiego. Chciałem latać, fruwać, poznawać świat, a on te moje wzloty ograniczał. Trzymał mnie za mordę, że tak brzydko powiem. Poza tym Jerzy, niestety, bardzo dużo pił i po pijaku stawał się innym człowiekiem. Robił mi awantury, urządzał sceny - mówił kochanek słynnego pisarza. O śmierci Marka Kellera poinformował magazyn "Replika" na Instagramie. - Dotarła dziś do nas bardzo smutna wiadomość – nagle zmarł Marek Keller, bohater bieżącego numeru „Repliki” - czytamy w bardzo smutnym poście.

