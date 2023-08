Marzena Trybała i Jan Greber. Ich małżeństwo przetrwało dzięki jednej decyzji

Jan Greber nie żyje. Aktor powszechnie był mniej znany niż jego słynna małżonka Marzena Trybała, ale miał na swoim koncie wiele ważnych ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z popularnych seriali "Zmiennicy" i "07 zgłoś się". Jan Greber poślubił Marzenę Trybałę w 1980 roku. Aktorka była już po rozwodzie z pierwszym mężem - wykładowcą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Władysławem Romanem Dąbrowskim. Związek ten nie przetrwał najpewniej z powodów... odległości. Marzena Trybała pracowała w Poznaniu, a jej mąż w Krakowie. - Zaczęła się seria dojazdów, ekspres wlókł się sześć i pół godziny. Jeden dziennie. Wyjeżdżał z Krakowa o szóstej rano, po 12 dojeżdżał do Poznania. W efekcie widywaliśmy się raz w miesiącu - wspominała aktorka w książce "Demony seksu". Z Janem Greberem tego typu problemów nie było. Mało tego, starszy od Marzeny Trybały o 11 lat aktor podjął decyzję, która chwyta za serce i która - jak stwierdziła sama artystka - pozwoliła małżeństwu przetrwać.

Marzena Trybała wykorzystała szansę i przeszła do historii polskiego kina

To, co zrobił Jan Greber, dla wielu jest dowodem prawdziwej bezgranicznej miłości do żony. Aktor bowiem w pewnym momencie zdecydował się zejść ze sceny, mimo że przed nim mogło być jeszcze wiele artystycznych wyzwań. - Mąż po etapie intensywnej pracy w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie się poznaliśmy, zdecydował: "Stawiamy na ciebie". I zajął się zawodem pokrewnym, w którym się spełnia. Czasem mi żal, bo jest świetnym aktorem, ale doceniam tę decyzję. Gdybyśmy nadal oboje robili to samo, dawno już nie bylibyśmy razem - mówiła Marzena Trybała w rozmowie z Dorotą Czerwińską. Aktorka wykorzystała szansę i przeszła do historii polskiego kina. W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Marzena Trybała, uznawana ze jedną z największych seksbomb okresu PRL.