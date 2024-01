Nie żyje najstarsza polska aktorka Zofia Wicińska. Zmarła także ciotka gwiazdy "Barw szczęścia"

W telewizji Polsat zaraz zabraknie dziennikarzy! Kolejne transfery do TVP. Znane nazwiska

To już przesądzone! Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Wszyscy mówili, że Niezgoda jest przykrywką Kammela. Teraz on zniknął z TVP, a ona zabrała głos

Małgorzata Ostrowska-Królikowska trafiła na rehabilitację. Co z jej udziałem w "Tańcu z gwiazdami"?

Zofia Wicińska-Kulesińska debiutowała w 1944 roku we Frontowym Teatrze Artylerii II Armii Wojska Polskiego. Następnie występowała w teatrach: Miejskich w Częstochowie (1948-49) i Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W dniu swoich 100. urodzin otrzymała specjalny list od Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach.

- Pani Zofio! Pięknej chwili 100. urodzin doświadczyć mogą tylko prawdziwi miłośnicy życia, a do nich z pewnością Pani należy. Choć dostojny wiek sam w sobie można traktować jako spore osiągnięcie, tych w swoim życiu ma Pani o wiele więcej. Z podziwem spoglądamy dziś na olśniewające kreacje aktorskie, przepiękne role teatralne, wybitną karierę, która kształtowała się przez dziesiątki lat, na tle szybko zmieniającej się rzeczywistości, przełomowych wydarzeń, różnych ustrojów politycznych. Kariera aktorska, którą rok temu słusznie uhonorowano Nagrodą im. Leny Starke, jak i całe Pani życiowe doświadczenie, to dla nas – osób, które dziś zajmują się teatrem – bezcenne świadectwo determinacji, wytrwałości i pracowitości oraz niekwestionowany wzór do naśladowania - czytamy.

Informację o jej śmierci podał na Facebooku aktor, Jerzy Głybin. - Odeszła Zofia Wicińska, żyła 101 lat RiP 🖤 Żegnaj, Zosiu... - napisał. Aktorka grała nie tylko w teatrze. Wystąpiła m.in. w serialach "6 milionów sekund" i "Ślad na ziemi".

To nie jedyna śmierć jeśli chodzi o środowisko aktorskie. 31 stycznia odeszła Maria Zającówna-Radwan, była żona kompozytora Stanisława Radwana (+84 l.), który związany później był ze znaną aktorką Dorotą Segdą. Maria Zającówna-Radwan była ciotką znanej aktorki Anny Radwan, która grała w takich produkcjach jak: "Barwy szczęścia", "Glina" czy ostatnio w serialu "Zatoka szpiegów". Zmarła aktorka nie była tylko gwiazdą teatru, można było ją podziwiać także w serialu "Z biegiem lat, z biegiem dni" i w licznych spektaklach telewizyjnych.

Informację o jej śmierci podał Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej oraz Piwnica pod Baranami w Krakowie.