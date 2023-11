Wiemy, co się dzieje w domu Michała Wiśniewskiego po wyroku! Serce się kraje

Tak to wygląda

Padniesz na wieść o tym, czym trudnił się ojciec Anny Dereszowskiej! Po latach go pokazała

Nie żyje Peter Spellos, dla wielu osób prawdziwa legenda kina. Jego charakterystyczny głos i wygląd dawały mu wielką rozpoznawalność. O śmierci przyjaciela poinformował w mediach społecznościowych reżyser Fred Olen. 69-letni aktor długo chorował na raka trzustki. - Wielu z Was znało Petera osobiście. Miał więcej kochających przyjaciół, niż jest gwiazd na niebie. Łagodniejszy gigant nigdy nie istniał. Zdolny aktor, nauczyciel i mądra stara sowa. Zawsze mnie rozśmieszał. Nawet nie pamiętam, ile filmów razem nakręciliśmy, ale prawdopodobnie zajęłyby całą książkę… może pewnego dnia ją napiszą. Do widzenia, kolego - napisał Olen. Zmarły aktor w Polsce znany był m.in. z emitowanego wiele lat w telewizji Polsat serialu "Świat według Bundych". Fani pamiętają go także z udzielania głosu w anglojęzycznych wersjach popularnych filmów i seriali, m.in. "Pięść gwiazd północy" czy "Akira". Peter Spellos swoją karierę aktorską rozpoczął jeszcze w latach 70.

Nie przegap: Nie żyje legenda polskiej muzyki w PRL. Zmarł w zapomnieniu. "Panie Jurku, nie wiem, co powiedzieć"

Zobacz naszą galerię: Maciej Damięcki nie żyje