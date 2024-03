Nie żyje pierwszy mąż Magdy Mołek. Poznała go przez maile

O śmierci Daniela Lewczuka zrobiło się dopiero głośno, gdy media poinformowały o rozwodzie Magdy Mołek z Maciejem Taborowskim. Okazuje się, że mężczyzna, który był od 2015 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze S.A. zmarł 1 sierpnia 2023 roku. Wiadomość o tym fakcie podały jednak nieliczne branżowe serwisy internetowe.

Magda Mołek swojego pierwszego męża poznała świeżo po rozstaniu z redaktorem Remigiuszem Maścianicą, z którym pracowała w RTL 7. Związał się on wtedy z córką Mariusza Waltera, Sandrą. Prezenterka i Lewczuk pobrali się zaledwie po pół roku znajomości. - Chciałabym mieć normalny dom — z dziećmi, z choinką - mówiła wówczas. - Nikt nigdy nie przekonał mnie do siebie w tak krótkim czasie i w tak dziwnych okolicznościach. Daniel był na kontrakcie w Moskwie, ale przylatywał raz w miesiącu na weekend, podczas którego spędzaliśmy ze sobą 24 godziny, tylko we dwoje. A potem wyjeżdżał i... nie dzwonił. (...) Poznałam go przez maile. - dodała.

Małżeństwo szybko jednak się rozpadło. W życiu Magdy Mołek pojawił się Remigiusz Kasztelnik, który zostawił dla niej dziewczynę. - Nie łatwo jest żyć w przekonaniu, że wyrządziło się krzywdę drugiej kobiecie. Nie chciałam niczyich łez. Zwłaszcza kobiecych - mówiła później Mołek o tej sytuacji. Ten związek także się szybko zakończył. Wydawało się, że Magda w końcu znalazła szczęście u boku Taborowskiego. Niestety także to już koniec.