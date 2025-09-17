Nie żyje popularna aktorka. Zmarła w wieku 91 lat

Patricia Margaret Crowley, jedna z najbardziej charakterystycznych aktorek połowy XX wieku, odeszła spokojnie w swoim domu w Kalifornii. Informację o jej śmierci podał syn, Jon Hookstratten, który przekazał, że artystka zmarła z przyczyn naturalnych. Jej odejście to ogromna strata dla świata filmu i telewizji, Crowley była bowiem nie tylko piękną kobietą o wyjątkowym uroku, lecz także utalentowaną artystką, która swoją karierą łączyła klasyczne kino lat 50. z nowoczesnymi produkcjami telewizyjnymi.

Nie żyje znana aktorka. Miała 91 lat

Urodzona 17 września 1933 roku w Olyphant w Pensylwanii, Crowley od najmłodszych lat marzyła o scenie. Już po szkole średniej zadebiutowała na Broadwayu i w telewizji, gdzie szybko przyciągnęła uwagę producentów. Jej przełom przyszedł w 1954 roku, kiedy zdobyła Złoty Glob w kategorii "Nowa Gwiazda Roku" za role w filmach Zawsze kobieta oraz Money From Home. Nagroda ta, choć w latach 80. została zlikwidowana, stanowiła wtedy przepustkę do wielkiej kariery.

W latach 50. grała u boku największych legend tamtego okresu. Widzowie zapamiętali ją z występów z Rosemary Clooney w parodii westernu Czerwone podwiązki, z Tonym Curtisem w The Square Jungle, a także z Barbarą Stanwyck i Fredem MacMurrayem w melodramacie Zawsze jest jutro. Jej naturalny wdzięk i ekranowa charyzma sprawiły, że szybko stała się jedną z rozpoznawalnych twarzy tamtych lat.

Choć w kinie osiągnęła duży sukces, równie istotna była jej obecność w telewizji. W sumie pojawiła się w ponad stu produkcjach, a jej kariera trwała przez kilka dekad. Zagrała w klasycznym Columbo, w kultowych Happy Days, a także w popularnych w latach 90. serialach, takich jak Beverly Hills, 90210 czy Przyjaciele. Polscy widzowie pamiętają ją również z Dynastii oraz Mody na sukces, gdzie wcielała się w charakterystyczne role drugoplanowe.

Crowley nie ograniczała się do jednego gatunku, swobodnie poruszała się między dramatem, komedią i melodramatem, udowadniając swoją wszechstronność. Jej kariera była mostem łączącym dwa światy – złotą erę Hollywood, w której triumfowały wielkie gwiazdy i pełne blasku produkcje, oraz epokę telewizji, która w drugiej połowie XX wieku zaczęła odgrywać coraz większą rolę w rozrywce. Ostatni raz na dużym ekranie widzowie mogli zobaczyć ją w filmie Mont Reve z 2012 roku.

