Nie żyje słynna projektantka mody! Nikt nie wie, ile tak naprawdę miała lat

Brytyjski magazyn "Mirror" poinformował o śmierci Pam Hogg - jednej z najbardziej charakterystycznych i cenionych szkockich projektantek mody. Artystka zmarła w środę 26 listopada 2025 r., a informacja o jej odejściu poruszyła świat mody i popkultury. Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci, podobnie jak samego wieku projektantki - Hogg przez całe życie konsekwentnie nie zdradzała tej informacji, co tylko wzmacniało jej legendę i aurę tajemnicy, którą budowała wokół swojej osoby.

Wywróciła świat mody "do góry nogami"

Pamela Hogg rozpoczęła swoją karierę w latach 80. XX wieku i bardzo szybko wywróciła modę do góry nogami. Jej projekty były odważne, niepokorne i celowo prowokacyjne. Tworzyła z materiałów, po które większość twórców nawet nie sięgała - lureksu, skóry, PCV i połyskujących, klubowych dzianin. Jej stylu nie dało się pomylić z żadnym innym, a bezkompromisowe podejście sprawiło, że stała się ikoną undergroundu, a później - całej branży modowej.

Jej kreacje trafiły na największe światowe sceny. Uwielbiały je największe gwiazdy: Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Kylie Minogue czy Debbie Harry. Jej projekty doceniała także brytyjska rodzina królewska - księżniczka Eugenia nosiła jej kapelusz, a księżna Diana pojawiła się w jednej z jej stylizacji na oficjalnym wydarzeniu. Listy inspiracji Hogg były tak szerokie, jak grono jej odbiorców.

Pamela zmarła w hospicjum

Rodzina projektantki potwierdziła, że Hogg zmarła w jednym z londyńskich hospicjów, otoczona bliskimi. W emocjonalnym oświadczeniu podkreślono, jak ogromny wpływ miała na ludzi i całe środowisko artystyczne:

Jesteśmy wdzięczni, wiedząc, że jej ostatnie godziny upłynęły w spokoju i była otoczona troskliwą opieką przyjaciół i rodziny. Jej twórczy dorobek wpłynął na życie wielu osób, niezależnie od wieku. Pozostawiła po sobie wspaniałe dziedzictwo, które będzie nas inspirować, przynosić radość i zachęcać do wychodzenia poza konwenanse. Pamela będzie na zawsze żyć w naszych sercach i umysłach

- napisali bliscy.

Ogromna strata dla świata mody

Śmierć Pam Hogg to ogromna strata dla świata mody. Zostawiła po sobie twórczość, która łamała reguły, inspirowała kolejne pokolenia i nie bała się prowokować. Jej projekty, energia i bezkompromisowa osobowość na zawsze pozostaną w historii kultury.