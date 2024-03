Ewa Kasprzyk wspomina udział w "Tańcu z gwiazdami". Wróciła do głośnego spięcia z Grabowskim. "Zrobiliśmy wtedy show!"

Nie żyje Tomasz Łubieński. Odznaczył go Lech Kaczyński, od Piotra Glińskiego nie przyjął medalu

Nie żyje Tomasz Łubieński. Pisarz miał 85 lat. Smutną wiadomość podał Instytut Książki. - Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 85 lat zmarł Tomasz Łubieński, prozaik, poeta, dramaturg, eseista, tłumacz i wieloletni redaktor naczelny Miesięcznik Nowe Książki. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia - czytamy na profilu Instytutu na Facebooku. Tomasz Łubieński jest autorem takich dzieł jak: "Bić się czy nie bić?", "Norwid wraca do Paryża", "M jak Mickiewicz", "Wszystko w rodzinie" czy "Ani triumf, ani zgon". Pisarz publikował także w literackich pismach, m.in. w "Res Publice", "Kulturze" i "Zeszytach literackich". W latach 80. współtworzył opozycyjny "Tygodnik Solidarność". W 2006 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył Tomasza Łubieńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 10 lat później wybuchł skandal, bo pisarz nie przyjął z rąk ministra kultury Piotra Glińskiego Srebrnego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Tomasz Łubieński przed śmiercią zmasakrował pisowskich artystów

Z obozem skupionym wokół Jarosława Kaczyńskiego Tomaszowi Łubieńskiemu ewidentnie było nie po drodze. Przed śmiercią wybitny pisarz zdążył zmasakrować pisowskich artystów na łamach "Gazety Wyborczej". - Uważam, że kojarzenie okołopisowskiej twórczości z romantyzmem jest dla niej niezamierzonym i niezasłużonym komplementem. A upierają się przy tym publicyści uważający romantyzm za źródło naszych dziwactw narodowych. To jednak pseudo, neo, podróbki i zapożyczki z wielkiej tradycji - pisał w 2023 roku Tomasz Łubieński. Jego śmierć to kolejna wielka strata dla polskiej kultury. W ostatnim okresie zmarł inny wybitny polski literat - Marian Pilot. Wcześniej odszedł z kolei autor książki "Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala" Paweł Huelle.

