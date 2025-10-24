Nie żyje twórca hitu, który zna każdy człowiek na świecie! Miał tylko 66 lat

Dave Ball zmarł 22 października 2025 roku w Londynie. Jeden z najważniejszych twórców muzyki elektronicznej lat 80. odszedł spokojnie we śnie. Artysta długo chorował, odszedł zaraz po zakończeniu prac nad najnowszym albumem zespołu.

7 miesięcy w szpitalu

Dave Ball długo chorował. Po groźnym upadku doznał licznych złamań, a następnie przeszedł zapalenie płuc i sepsę. Z tych powodów aż 7 miesięcy musiał spędzić w szpitalu. Mimo to tworzył do samego końca. Zmarł po zakończeniu nagrań najnowszego albumu Soft Cell pt. "Danceteria". Płyta ujrzy światło dzienne w 2026 roku.

Informację o śmierci Dave'a Balla przekazał Marc Almond, jego przyjaciel i partner muzyczny i z zespołu Soft Cell. Dokładna przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Z największym smutkiem informuję, że druga połowa Soft Cell, cudownie genialny muzyk David Ball, odszedł spokojnie we śnie [...]. Dziękuję ci, Dave, za to, że byłeś tak ważną częścią mojego życia i za muzykę, którą mi dałeś. Nie byłbym tu, gdzie jestem, bez ciebie

– napisał Almond w poruszającym wpisie.

Całe życie z muzyką

Dave Ball urodził się w 1959 roku w Chester, a wychowywał w Blackpool. Już jako nastolatek Muzyką elektroniczną zafascynował się już jako nastolatek. Utwór "Autobahn" zespołu Kraftwerk odmienił całe jego życie. Po śmierci ojca Dave zainwestował odziedziczone pieniądze w syntezator i tak rozpoczęła się jego muzyczna kariera.

W 1978 roku, podczas studiów na Leeds Polytechnic Ball poznał wokalistę Marca Almonda. Tak stworzyli duet Soft Cell, który przetrwał do samego końca życia muzyka.

Ten przebój zna cały świat

Zespół Soft Cell zdobył światową sławę dzięki coverowi piosenki „Tainted Love” z 1981 roku. Utwór podbił listy przebojów w Wielkiej Brytanii i 16 innych krajach, stając się jednym z największych hitów wszechczasów.

Marc Almond pisze o zmarłym przyjacielu jako oddanym muzyce pasjonacie. Na scenie był naprawdę szczęśliwy.

Dave od dłuższego czasu zmagał się z chorobą, a jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał w ostatnich latach. Mimo to zawsze wracał z determinacją do pracy w studiu i, choć nie mógł już podróżować za granicę, wciąż występował ze mną jako Soft Cell podczas koncertów w Wielkiej Brytanii. Jego ostatni występ miał miejsce kilka tygodni temu na festiwalu Rewind, gdzie byliśmy gwiazdami wieczoru dla ponad 20 tysięcy osób. Po tym koncercie był niezwykle szczęśliwy i pełen energii.