Nie żyje uwielbiana autorka książek dla dzieci. Barbara Gawryluk miała 69 lat

Barbara Gawryluk nie żyje. Tak pożegnały ją dzieci

W piątek, 16 października 2026 r., w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość o śmierci Barbary Gawryluk. To jej dzieci, Jacek i Agata, poinformowały o odejściu pisarki, dziennikarki i tłumaczki. Jak przekazali, ich mama zmarła rano, po długiej i ciężkiej chorobie. Ostatnie chwile spędziła w spokoju, w otoczeniu najbliższych.

W pożegnalnym wpisie rodzina podkreśliła, że za znanym nazwiskiem i bogatym dorobkiem zawodowym kryła się przede wszystkim ukochana mama i babcia.

Dziś rano, w spokoju i w otoczeniu najbliższych, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła Barbara Gawryluk.Pisarka, tłumaczka, dziennikarka. Dla nas najlepsza mama, najukochańsza babcia, przyjaciółka. Pomyślcie o niej i sięgnijcie po jedną z jej książek. Na pewno będzie jej miłoJacek i Agata

Jacek i Agata zwrócili się również do czytelników twórczości mamy. Nie chcieli, by pamięć o niej ograniczała się do informacji o jej śmierci. Poprosili, by czytelnicy wrócili do jej książek.

To osobiste pożegnanie przypomina, że twórczość Barbary Gawryluk pozostaje częścią jej dziedzictwa. Jej historie mogą nadal trafiać do młodych odbiorców, a kolejne pokolenia czytelników mogą poznawać świat przez stworzone przez nią postacie i opowieści.

Barbara Gawryluk pisała książki dla dzieci

Barbara Gawryluk przez lata była ważną postacią polskiej literatury dziecięcej. Jako autorka potrafiła opowiadać o sprawach bliskich najmłodszym, nie unikając trudnych emocji i tematów wymagających wrażliwości. Jej książki poruszały kwestie przyjaźni, odwagi, odpowiedzialności oraz relacji między ludźmi i zwierzętami.

Jednym z najbardziej znanych tytułów w jej dorobku jest "Dżok. Legenda o psiej wierności". Książka nawiązuje do historii psa, który po śmierci swojego właściciela przez wiele miesięcy czekał na niego w centrum Krakowa. Opowieść o przywiązaniu i stracie zdobyła uznanie czytelników, a publikacja została wyróżniona przez dziecięce jury polskiej sekcji IBBY.

"Teraz tu jest nasz dom"

Popularnością cieszyła się również "Zuzanka z pistacjowego domu", za którą pisarka otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Wśród jej książek znalazły się także "Baltic. Pies, który płynął na krze", "Mali bohaterowie" oraz "Teraz tu jest nasz dom".

Autorka umiała przedstawiać młodym czytelnikom sytuacje, które skłaniały do zastanowienia się nad emocjami innych osób i konsekwencjami własnych decyzji. Jej publikacje nie były więc wyłącznie źródłem rozrywki, ale także punktem wyjścia do rozmów o ważnych sprawach.

W dorobku Barbary Gawryluk znalazła się również biografia "Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia". Pisarka interesowała się zatem nie tylko tworzeniem własnych opowieści, lecz także przybliżaniem czytelnikom postaci istotnych dla polskiej kultury.

Barbara Gawryluk cenioną dziennikarką i tłumaczką

Literatura dziecięca stanowiła ważną część jej zawodowego życia, ale działalność Barbary Gawryluk nie ograniczała się do pisania książek. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka Radia Kraków, gdzie przybliżała odbiorcom świat literatury i zachęcała do czytania.

Zajmowała się również tłumaczeniem szwedzkiej literatury dla dzieci i młodzieży. Dzięki tej pracy polscy czytelnicy mogli poznawać historie powstające poza granicami kraju.

Odejście Barbary Gawryluk to bolesna wiadomość dla jej rodziny, środowiska literackiego i osób, które znały ją z działalności dziennikarskiej. Pozostawiła po sobie książki, które przez lata towarzyszyły młodym czytelnikom i pomagały im oswajać trudne emocje.

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