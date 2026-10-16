Jak dziś wygląda Aleksandra Kisio? Dawno niewidziana aktorka zadała szyku na ściance

Aleksandra Kisio zadebiutowała epizodyczną rolą w kultowej komedii "Chłopaki nie płaczą" z 2000 roku. Od tamtej pory regularnie pojawia się w popularnych polskich filmach i serialach, jednak na ogół nie jest bywalczynią warszawskich salonów. Ostatnio aktorka zrobiła pewne wyjątki i zapozowała do zdjęć na ważnych wydarzeniach.

Aleksandra Kisio wraca na salony? Stawiła się na gali Kobieta Roku Glamour 2026

Aktorka, którą obecnie możemy oglądać m.in. w serialu "M jak Miłość", jest mamą 11-letniego Hugona i 8-letniego Romea. Ostatnio Aleksandra Kisio zerwała ze swoją przerwą od show-biznesu, podczas której skupiła się na wychowaniu synów, i na nowo pojawiła się w mediach. W rozmowie z prowadzącymi "Dzień Dobry TVN" przyznała, że intensywność jej pracy była przez ostatnie lata mniejsza, a łączenie kariery zawodowej z macierzyństwem stanowi spore wyzwanie.

- Powiem szczerze, że jest bardzo ciężko i często się zdarza, że po takim całym dniu, po prostu padam, zasypiam na kanapie, odcina mnie i mnie nie ma, bo mój organizm pracuje na bardzo wysokich obrotach - powiedziała.

Rzadko widywana na branżowych imprezach Kisio znalazła się także w tłumie gwiazd na gali "Kobieta Roku Glamour 2026". Najnowsze zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Aktorka wspiera kampanię Dotykam Wygrywam

Poza grą w popularnych produkcjach i celebryckim blichtrem Ola Kisio jest też zaangażowana w ważny projekt społeczny. Aktorka już od lat otwarcie wspiera inicjatywy dotyczące profilaktyki nowotworów. Ostatnio wzięła udział w wydarzeniu medialnym kampanii "Dotykam Wygrywam", dotyczącej przede wszystkim raka piersi.

- Jestem ambasadorką akcji "Dotykam Wygrywam", której hasłem przewodnim jest "siostrzeństwo", mówienie o tym kobietom: 'jesteś dla mnie ważna, badaj się' - powiedziała na zakończenie rozmowy z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman w "Dzień Dobry TVN".

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