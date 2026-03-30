Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz odszedł kilka dni po swoich urodzinach

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Miał 94 lata

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Jako pierwszy przykrą wiadomość o śmierci pisarza przekazał "Tygodnik Powszechny". Następnie informację potwierdził Instytut Książki. Śmierć Myśliwskiego to ogromna strata dla polskiej kultury. Wiele jego dzieł przeszło do kanonu polskiej literatury, w tym "Kamień na kamieniu", "Traktat o łuskaniu fasoli" czy "Pałac". Jego ostatnia powieść "Ucho igielne" ukazała się w 2018 roku.

Wiesław Myśliwski kilka dni temu obchodził swoje 94. urodziny. Urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach w mieszczańskiej rodzinie. W swojej twórczości często poruszał temat polskiej wsi. Jak nikt inny potrafił opisać problemy jej mieszkańców i ukazać je na tle historycznych przemian. Sam mówił, że wyznacznikiem jego twórczości była wywodząca się z kultury chłopskiej prostota.

Moje credo pisarskie to prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Kiedy siadam do pisania, chciałbym zapomnieć o wszystkich książkach, jakie przeczytałem, całej tej literaturze - przyznał podczas spotkania z czytelnikami po premierze "Ucha igielnego".

Zobacz również: Nie żyje uczestnik "The Voice of Poland". Rodzina przekazała informacje o pogrzebie

Wiesław Myśliwski: Literat samotnik

Wiesław Myśliwski określany był jako literacki samotnik, nie należał bowiem do żadnej grupy literackiej ani konkretnego nurtu. Wybitny prozaik ponad wszystko cenił sobie spokój, nie lubił mówić o sobie. Unikał wywiadów, znacznie częściej spotykał się z czytelnikami. Nad swoimi powieściami pracował długo i skrupulatnie.

Na dobrą sprawę o żadnej książce nie mógłbym powiedzieć, że ją ostatecznie skończyłem. Książkę można pisać bez końca. I może tak powinno się robić - powiedział w jednym z wywiadów.

Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany. W 1998 roku Wiesław Myśliwski otrzymał Nagrodę Literacką "Nike" za powieść "Widnokrąg". W 2006 roku dołożył kolejną statuetkę za "Traktat o łuskaniu fasoli". Otrzymał również kilka odznaczeń i orderów państwowych. Pisarz został wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz również: Tak dziś wygląda grób Bożeny Dykiel. Jeden wieniec przyciąga uwagę wszystkich

