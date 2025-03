Nie żyje Maria Eftimova, która od lat spełniała się jako influencerka. Kobieta była doświadczoną alpinistką, a niedawno ukończyła nawet kurs wspinaczki lodowej w Norwegii. 28-latka straciła życie podczas wspinaczki na osławioną północną grań góry Tryfan o wysokości 918 m – popularną, jednak bardzo niebezpieczną trasą wspinaczkową.

Chociaż Maria mieszkała w Manchesterze, gdzie pracowała i rozwijała swoje media społecznościowe, to tak naprawdę pochodziła z Bułgarii. W sieci jej fani oraz przyjaciele założyli zbiórkę, która ma pomóc w zebraniu pieniędzy na przetransportowanie jej ciała do domu.

Przyjaciółka zmarłej kobiety - Victoria Critchley, która założyła tę zbiórkę, postanowiła wspomnieć swoją koleżankę.

Maria była ambitną, bystrą i cenioną 28-latką, której pełna życia osobowość, energia i aura poruszały i podnosiły na duchu wszystkich wokół niej. (...) Miała pasję do inżynierii, studiowała inżynierię lądową na Uniwersytecie w Salford i uwielbiała sporty ekstremalne. Jej największą pasją była snowboard, co ją bardzo ekscytowało i nie mogła się doczekać, aby to powtórzyć podczas swojej nadchodzącej podróży do Austrii. Miała nienasycony głód życia i odkrywania piękna naszego świata. Niestety, została odebrana rodzinie o wiele, wiele, wiele za wcześnie! (...) Dodatkowo do ich ogromnego smutku należy fakt, że rodzina mieszkająca w Bułgarii stoi w obliczu znacznego ciężaru finansowego, aby repatriować Marię i zapewnić jej godne pożegnanie z bliskimi, na które zasługuje - czytamy na stronie zbiórki.