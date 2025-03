Nie żyje Angie Stone. Gwiazda zginęła po swoim ostatnim koncercie w wypadku samochodowym

Nie żyje Angie Stone. Zginęła po swoim koncercie w wypadku samochodowym

Nie żyje Angie Stone, sławna wokalistka soulowa. Miała 63 lata. Informacje o śmierci Angie Stone pojawiły się w zagranicznych mediach 1 marca. Gwiazda zginęła tragicznie w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym, do którego doszło w Montgomery, w stanie Alabama. Artystka wczesnym rankiem wracała do domu ze swojego ostatniego koncertu wraz z pozostałymi członkami zespołu i wokalistami. Samochód, którym jechała z Alabamy do Atlanty, "przewrócił się i został uderzony przez ciężarówkę" - powiedział producent muzyczny Walter Millsap III agencji Associated Press. Wiadomo, że Angie Stone była jedyna ofiarą śmiertelną tego wypadku.

Kariera Angie Stone. Nagrody, utwory

Angie Stone zasłynęła jako wokalistka muzyki soul, jednak swoją karierę muzyczną rozpiczeła jesczze jako nastolatka, kiedy dołączyła do żeńskiego trio hip-hopowego The Sequence w latach 70. Zespół zdobył popularność dzięki piosence "Funk You Up" z 1979 roku. Po rozpadzie grupy w połowie lat 80., Stone kontynuowała karierę jako wokalistka w zespołach Vertical Hold i Devox. Po kilku latach Angie Stone postawiła na karierę solową i ten krok okazał się strzałem w dziesiątkę. W 1999 r. Angie Stone wydała swój pierwszy solowy album "Black Diamond", który zawierał hity takie jak "No More Rain (In This Cloud)" i "Life Story". Największą popularność Angie Stone zdobyła natomiast dzięki swojemu przebojowi "Wish I Didn't Miss You" z 2001 roku. Łącznie w swojej karierze solowej wydała 10 albumów studyjnych, z których ostatni – Love Language – ukazał się w 2023 roku. Zdobyła także trzy nominacje do nagrody Grammy, w tym za najlepszy występ R&B duetu lub grupy z wokalem w 2003 roku oraz za najlepszy żeński występ wokalny R&B w kolejnym roku

Autor:

Rest In Peace, Angie Stone.A legendary voice of house, soul & disco, gone far too soon.Her music transcended genres and ALWAYS made people dance.Our thoughts are with her family & friends. pic.twitter.com/VXuwUr4XEu— Defected Records (@DefectedRecords) March 1, 2025

QUIZ. Niezapomniani. 29 rocznica śmierci Andrzeja Zauchy. Co pamiętasz o tym legendarnym muzyku? Pytanie 1 z 10 Z którym z tych miast najbardziej związany był Andrzej Zaucha? Kraków Warszawa Poznań Następne pytanie