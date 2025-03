Produkcja "Tańca z gwiazdami" wyjawiła prawdę o Macieju Kurzajewskim. Dziennikarz mówi o złości i emocjach

Produkcja "Tańca z gwiazdami" wyjawiła prawdę o Macieju Kurzajewskim

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najbardziej lubianych programów rozrywkowych. Widzowie z zapartym tchem czekają na kolejną edycję, która wystartuje już w najbliższą niedzielę, 2 marca. Zanim jednak zobaczymy pierwsze tańce, poznamy bliżej gwiazdy 16. edycji "Tańca z gwiazdami" w przygotowanych wcześniej materiałach reporterskich. Tym razem będą one dłuższe i zrealizowane z większym rozmachem niż dotychczas. Twórcy postawili na emocje, a gwiazdy nie obawiały się otworzyć w poruszających wyznaniach. Nie zabrakło szczerych słów Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz znany głównie z mało wylewnych wypowiedzi, tym razem otworzył się i opowiedział o swoich prawdziwych emocjach, które mu towarzyszą na co dzień.

Dla mnie największym wyzwaniem będzie pokazanie emocji. Emocji, które są we mnie, które sprawiają, że właściwie momentami nie powinienem się uśmiechać a się uśmiecham. Złości, która jest, której nie pokazuje. Ale może tutaj właśnie będę miał szanse, żeby wyrzucić te emocje, wyrzucić złość, wyrzucić taką frustrację rzeczami, które w moim odczuciu są dla mnie niesprawiedliwe.

- podkreślił Maciej Kurzajewski.

Jeżeli ja w pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” samemu sobie pokażę, że mogę być inny niż na co dzień to będzie największa radość. Jeśli to mi się uda, to będę mógł powiedzieć po tym pierwszym niedzielnym wieczorze „Kurczę chłopaku, dobrze zacząłeś”

- dodał dziennikarz.

"Taniec z gwiazdami" 16. edycja. Kto wystąpi?

W najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" pojawi się cała plejada gwiazd. Już w niedzielę, 2 marca na parkiecie zobaczy,my p[opisy taneczne gwiazd takich jak:

Macieja Kurzajewskiego z Lenką Klimentovą, Jana Klimenta z Grażyną Szapołowską, Blanki Stajkow z Mieszkiem Masłowskim, Adrianny Borek z Antonim Kosińskim, Marii Jeleniewskiej z Jackiem Jeschke, Magdaleny Narożnej z Piotrem Musiałkowskim, Filipa Gurłacza z Agnieszką Kaczorowską, Magdy Mołek z Michałem Bartkiewiczem, Aleksandry Filipek z Wojtkiem Kuciną, Cezarego Trybański z Izabelą Skierską, Michała Barczaka z Marią Tarnowską, Tomasza Wolnego z Darią Sytą.

Autor:

Majka Jeżowska wspomina "Taniec z Gwiazdami" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.