"Taniec z Gwiazdami". Takie wygibasy wyczynia 71-letnia Szapołowska z Klimentem! Aż strach pomyśleć, co będzie na parkiecie

Nowe odcinki "Tańca z Gwiazdami" zbliżają się wielkimi krokami. Gwiazdy już trenują, a wszystkie oczy zwrócone są na Grażynę Szapołowską. Nic dziwnego, wielka aktorka ma już 71 lat, ale wywija, jak nastolatka! Mamy zdjęcia, na których dokładnie widać, jak wyglądają jej treningi z Janem Klimentem.

Kto wrócił do "Tańca z Gwiazdami"?

16. edycję "Tańca z Gwiazdami" już można określić, jako wielkie powroty. Do tanecznego show Polsatu wracają Lenka Kliment z mężem Janem, do grona tancerzy dołączyła też niegdyś oburzona na produkcję Agnieszka Kaczorowska. Występy Grażyny Szapołowskiej to także jej wielki powrót na ekran. Jak myślicie, wielka gwiazda polskiego kina, do której do dziś wzdychają tłumy fanów, ma szansę na Kryształową Kulę?

Wiadomo już, że Szapołowska nie oszczędza się na treningach do "Tańca z Gwiazdami". Wielka gwiazda kina pokazała nawet, że pewnego razu padła z wysiłku po tanecznych wygibasach. Ale, jak widać w naszej galerii, powstała i dalej trenuje. Czy 71-letnia piękność ma szanse na Kryształową Kulę?

Szapołowska ma szanse na Krzyształową Kulę?

Na ten temat wypowiedzieli się niedawno fani "Tańca z Gwiazdami" i bukmacherzy. Jak się okazuje, już teraz ścigają się z prognozami, a stawki rosną. Na kogo stawiają widzowie najpopularniejszego tanecznego show?

Z danych bukmacherów wynika, że obecnie największe szanse na zdobycie Kryształowej Kuli ma influencerka Maria Jeleniewska. Kurs na jej wygraną wynosi 2.75. Zaraz za Jeleniewską plasują się Blanka Stajkow i Magda Mołek. Kurs na Stajkow wynosi 4.00, a na Mołek 5.00. Ale już nie raz było tak, że ostatecznie "Taniec z Gwiazdami" wygrywała gwiazda, na którą nikt nie stawiał. Czy takim właśnie "czarnym koniec" 16. edycji show Polsatu okaże się Grażyna Szapołowska? Na zdjęciach w naszej galerii zobaczysz, że 71-letnia aktorka wykonuje wszystkie figury taneczne i wręcz szaleje w objęciach Jana Klimenta.

