Javiera Ortiz nie żyje. 34-latka zmarła po tragicznym incydencie u wybrzeży Chile. Informacje o śmierci kobiety przekazał jako pierwszy lokalny serwis informacyjny "24 Horas", który poinformował, że kobieta odniosła szereg obrażeń, gdy statek rybacki uderzył w nią przy plaży Rinconada w nadmorskim miasteczku Cobquecura. Kobieta została szybko przewieziona na pogotowie, jednak niestety nie udało się jej uratować.

Dziennikarze portalu "24 Horas" zauważyli również, że osoba kierująca łodzią została aresztowana po wypadku, aby po kilku godzinach zostać zwolniona z aresztu.

Lokalny ośrodek surfingowej społeczności, Club de Surf Rinconada de Taucú, opublikował 22 lutego 2025 roku na Instagramie oświadczenie w sprawie śmierci influencerki. W tłumaczeniu na język angielski post brzmi: "Z głębokim smutkiem informujemy, że surferka zginąła w wypadku na plaży Rinconada de Taucü w Cobequecura. Społeczność surferów oraz wszyscy mieszkańcy opłakują tę tragiczną stratę".

W dalszej części posta podkreślono, że władze "prowadzą dochodzenie w sprawie dokładnych okoliczności wypadku. Służby chcą ustalić odpowiedzialne osoby za wypadek oraz zapobiec przyszłym incydentom".

Chilijski klub surfingowy zaapelował również do wszystkich uczestników zajęć wodnych o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

W tej chwili składamy najszczersze kondolencje rodzinie oraz przyjaciołom zmarłej surferki. Niech znajdą pocieszenie i siłę, aby przezwyciężyć tę trudną sytuację (...) Społeczność surferów potwierdza swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo na wodzie i prosi o lepsze wsparcie w procedurach wejścia i wyjścia łodzi na morze (...) Oby ten tragiczny wypadek był wezwaniem do refleksji i zapobiegania tego, by uniknąć przyszłych strat - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.