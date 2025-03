Nowe informacje ws. śmierci Hackmana. Wykluczono zatrucie. Jego żona zmarła później?

Gene Hackman, dwukrotny laureat Oscara, wielki gwiazdor kina i jego żona, pianistka klasyczna Betsy Arakawa zostali nalezieni martwi w swojej rezydencji w środę 26 lutego 2025 roku po południu. Szeryf hrabstwa Santa Fe, Adan Mendoza, potwierdził śmierć pary.

Pod numer alarmowy zadzwonił "zarządca terenu" przy posiadłości aktorka, który zauważył nieruchome ciało. Był w tak wielkim szoku, że nie mógł określić płci ani wieku ofiar. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało aktora. W łazience, w której znaleziono martwą żonę aktora - były rozsypane na podłodze tabletki na receptę. Koło kobiety leżał martwy pies.

Zwłoki Hackmana i Arakawy były już w stanie rozkładu. Oznacza to, że mogą nie żyć nawet od wielu dni. W sprawie prowadzone jest aktywne śledztwo, ale wykluczono już udział osób trzecich. Na razie policja wykluczyła również tzw. rozszerzone samobójstwo, bo układ ciał Hakmana i jego ukochanej żony na to nie wskazuje. Córka aktorka w rozmowie z mediami powiedziała, że rodzina podejrzewa zatrucie tlenkiem węgla.

Wstępne wyniki sekcji zwłok gwiazd potwierdzają, że na obu ciałach nie wykryto żadnych oznak walki lub przemocy. Wykluczono również teorię o zatruciu tlenkiem węgla. Jak zaznaczył szeryf Adan Mendoza do wyjaśnienia sprawy trzeba będzie poczekać zapewne jeszcze kilka tygodni. Konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych oraz sekcji zwłok.

Obecnie śledczy próbują ustalić dokładną chronologię zdarzeń. Po nowych ustaleniach datę prawdopodobnej śmierci Gene'a Hackmana ustalono na 17 lutego. To wtedy przestał działać rozrusznik serca Hackmana. Jednak nie jest jasne jeszcze, kiedy dokładnie zmarła żona artysty, Betsy Arakawa. Śledczy nadal próbują odpowiedzieć na pytanie, czy małżonkowie zmarli w tym samym czasie.

Lekarz sądowy, Michael Baden, w rozmowie z telewizją Fox stwierdził, że Betsy po znalezieniu ciała męża mogła pobiec do łazienki po leki. Tam miało dojść do wypadku, po którym Betsy uderzyła się w głowę.

A to doprowadziłoby do wewnętrznych obrażeń mózgu, które nie są widoczne na zewnątrz - powiedział doktor Baden.

Z kolei szeryf Adan Mendoza podczas konferencji prasowej przyznał, że śledczy rozważają obecnie różne scenariusze. Jeden z nich pokrywa się z teorią doktora Badena.

Pan Hackman został znaleziony w przedsionku. Jego żona była w łazience. Czy próbowała znaleźć leki na ciśnienie krwi? Mogła mieć incydent medyczny, który doprowadził do jej śmierci. Grzejnik leżał na podłodze, co sugeruje, że złapała go i pociągnęła, gdy upadła – mówił Adan Mendoza.