Nieoczekiwany zwrot w sprawie śmierci Gene Hackmana. Policja zamierza wezwać dzieci aktora

W czwartek 27 lutego znaleziono ciało Gene'a Hackmana, jego żony, Betsy Arakawy i psa w ich domu w Santa Fe. Ciało Gene Hackmana znajdowało się w pokoju, jego żona była martwa w łazience. Obok niej znaleziono leki i ciało ich psa, owczarka niemieckiego. Śledczym udało się dotrzeć do wstrząsających dowodów na to, że aktor leżał martwy przez ponad tydzień. Adan Mendoza, szeryf hrabstwa Santa Fe, stwierdził, że Gene Hackman prawdopodobnie zmarł 17 lutego. To wtedy przestał działać rozrusznik serca aktora. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie zmarła jego ukochana żona, Betsy Arakawa. Śledczy zajumującu się sprawą prónują też ustalić przyczynę śmierci Gene'a Hackmana i na razie nie wykluczają żadnej z opcji. W zagranicznych mediach pojawiły się doniesienia, że w sprawie mają pomóc dzieci aktora.

Policja bada przyczynę śmierci Hackmana i jego żony

Choć początkowo spekulowano, że być może doszło do zatrucia czadem, śledczy po przeprowadzeniu wnikliwych badań i pomiarów szybko wykluczyli tę opcję. Jak zaznaczył szeryf Adan Mendoza do wyjaśnienia sprawy trzeba będzie poczekać zapewne jeszcze kilka tygodni. Konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych oraz sekcji zwłok.

Nie ma oczywistych oznak przemocy, ale nie wykluczamy jeszcze żadnej opcji. Wszystkie możliwości są brane pod uwagę

- powiedział szeryf Mendoza. Obecnie śledczy próbują ustalić dokładną chronologię zdarzeń. To w tym mają pomóc dzieci aktora. Jednak nie wiadomo, na ile będzie to pomocne, gdyż nie od dziś wiadomo, że Hackman nie miał najlepszych stosunków z dziećmi. Córka Leslie już na początku śledztwa wyznała, że od miesięcy nie rozmawiała z ojcem.