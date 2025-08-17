Nie żyje znana modelka. Kobieta miała tylko 30 lat

Historia Kseni Aleksandrowej porusza! W żałobie są nie tylko jej bliscy, a także fani na całym świecie. Piękna Rosjanka, która w 2017 roku reprezentowała swój kraj w konkursie Miss Universe, przez kilka tygodni walczyła o życie w moskiewskim szpitalu. Niestety, mimo starań lekarzy, nie udało się jej uratować. 12 sierpnia 2025 roku jej rodzina i przyjaciele usłyszeli najgorszą wiadomość - młoda kobieta odeszła.

Nie żyje popularna modelka. Odeszła w wieku 30 lat

Do dramatycznego wypadku doszło na początku lipca 2025 roku. Aleksandrowa podróżowała wraz z mężem w obwodzie twerskim. Wracali z miasta Rżew, kiedy nagle na drogę wybiegł łoś. Zwierzę wpadło na maskę samochodu, a jego ciężar sprawił, że przednia szyba dosłownie eksplodowała. Cios spadł prosto na Ksenię, która siedziała na miejscu pasażera.

Świadkowie opowiadali, że widok po wypadku był wstrząsający. Na szczęście inni kierowcy zachowali zimną krew i natychmiast ruszyli z pomocą, wzywając służby ratunkowe. Karetka dotarła po kilkunastu minutach, a Ksenię przewieziono helikopterem do kliniki w Moskwie.

Lekarze walczyli o jej życie przez ponad miesiąc. Diagnoza była dramatyczna - poważne obrażenia mózgu i liczne urazy wewnętrzne. Mimo intensywnej terapii i kolejnych zabiegów, stan 30-latki nie poprawiał się. 12 sierpnia 2025 roku, po kilku tygodniach walki, jej serce przestało bić.

Tragedię potwierdziła agencja modelek Modus Vivendis, z którą Aleksandrowa była związana przez ostatnie lata. Warto dodać, że zaledwie cztery miesiące przed wypadkiem Aleksandrowa stanęła na ślubnym kobiercu. Jej znajomi wspominają, że była szczęśliwa, pełna planów i marzeń. Tym większym ciosem okazała się nagła tragedia.

Z wielkim smutkiem informujemy, że nasza koleżanka nie żyje. Ksenia była bystra, utalentowana. Potrafiła inspirować, wspierać i dawać ciepło wszystkim wokół siebie. Dla nas na zawsze pozostanie symbolem piękna, dobroci i wewnętrznej siły - czytamy w sieci.

