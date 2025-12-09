Nie żyje znana reżyserka. Zofia Ołdak odeszła w wieku 95 lat

Zofia Ołdak przez dekady tworzyła animacje i filmy krótkometrażowe, które wychowały kilka pokoleń widzów. Jej prace, często pełne humoru i ciepła, stały się nieodłączną częścią historii polskiej kinematografii dziecięcej. Artystka zmarła 3 grudnia 2025 roku, a wieść o jej odejściu poruszyła środowisko filmowe.

Żegnamy Zofię Ołdak. Reżyserkę filmów animowanych, autorkę zdjęć filmowych i scenarzystkę. Zrealizowała blisko czterdzieści filmów krótkometrażowych: animacji i dokumentów. Była aktywną członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich i laureatką Nagrody SFP w 2015 roku. Zofia Ołdak została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w wieku 95 lat - czytamy na oficjalnym Facebooku Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Nie żyje Zofia Ołdak. Była znaną reżyserką

Stowarzyszenie Filmowców Polskich w oficjalnym komunikacie podkreśliło, że Zofia Ołdak była nie tylko reżyserką, lecz także scenarzystką, animatorką i autorką zdjęć filmowych, pozostając aktywną członkinią środowiska twórczego przez wiele lat. W jej dorobku znalazło się blisko czterdzieści krótkich form, od animacji, przez dokumenty, po filmy fabularne dla dzieci i dorosłych.

Twórczyni była odpowiedzialna za wiele pamiętnych tytułów, m.in. "Pchłę Szachrajkę", "O grzebieniu, który nie chciał myć zębów", "Nie wolno", "Uwaga! Pociąg!" czy edukacyjne "Czerwone stop! Zielone jedź!". Największą popularność przyniosły jej jednak serie "Piesek w kratkę" i "Plastusiowy pamiętnik", które zapisały się w kulturze jako jedne z najbardziej charakterystycznych polskich animacji dla najmłodszych.

Przez lata była wielokrotnie nagradzana. Pierwsze wyróżnienie otrzymała w 1960 roku za etiudę "Rebus", a z czasem zdobyła m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Odznakę Honorową ZAiKS-u oraz prestiżowy Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Ostatnią nagrodą w jej karierze były Platynowe Koziołki festiwalu "Ale Kino!" przyznane w 2015 roku za całokształt twórczości.

