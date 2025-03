David Roger Johansen był amerykańskim wokalistą, autorem piosenek oraz aktorem. Największą popularność zdobył jako lider zespołu "New York Dolls". Był również znany ze swojej działalności pod pseudonimem Buster Poindexter oraz z roli Ducha Minionych Świąt w filmie "Wigilijny Show".

David Johansen - kariera

David Johansen urodził się w nowojorskiej dzielnicy Staten Island jako syn bibliotekarki oraz przedstawiciela handlowego. Jego matka miała irlandzkie korzenie, a ojciec pochodził z Norwegii. Był jednym z pięciorga rodzeństwa.

Mężczyzna muzyczną przygodę rozpoczął pod koniec lat 60., jako wokalista lokalnego zespołu ze Staten Island. Na początku lat 70. stał się frontmanem i autorem tekstów "New York Dolls".

"New York Dolls" wydali dwa albumy: New York Dolls oraz Too Much Too Soon. Większość utworów stworzyli Johansen oraz gitarzysta Johnny Thunders.

W 1975 roku Johnny Thunders i Jerry Nolan opuścili zespół. Johansen i Sylvain Sylvain, razem z Peterem Jordanem, Chrisem Robisonem i Tony’m Machine’em, kontynuowali grę jako New York Dolls aż do 1976 roku, po czym Johansen zdecydował się rozpocząć karierę solową. W 1982 roku Johansen był supportem zespołu "The Who" podczas kilku koncertów na Wschodnim Wybrzeżu USA, w tym w Shea Stadium w Nowym Jorku i Capital Centre.

David Johansen - życie prywatne i śmierć

Johansen poślubił aktorkę Cyrindę Foxe w 1977 roku, jednak para rozwiodła się w 1978 roku. W latach 1983 - 2011 był żonaty z fotografką Kate Simon. Jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu. W 2013 roku poślubił z kolei artystkę Marę Hennessey.

W 2020 roku u Johansena zdiagnozowano raka w czwartym stadium oraz guz mózgu, co zakończyło jego karierę muzyczną. W listopadzie 2024 roku mężczyzna upadł i złamał kręgosłup w dwóch miejscach. Jego pasierbica zorganizowała wtedy zbiórkę na jego leczenie.

Nazywam się Leah Hennessey i jestem córką Davida Johansena. Jak niektórzy, ale niewielu z was wie, ale David był intensywnie leczony na raka w czwartym stadium przez większość ostatniej dekady. (...) Pięć lat temu, na początku pandemii, odkryliśmy, że rak, z którym David się zmagał, postępował, miał też guza mózgu. Od tego czasu pojawiło się wiele komplikacji. Nigdy nie upublicznił swojej diagnozy, ponieważ on i moja matka Mara bardzo dbają o swoją prywatność. Co gorsza, dzień po Święcie Dziękczynienia David spadł ze schodów i złamał kręgosłup w dwóch miejscach - może było przeczytać w opisie zbiórki.

David Johansen zmarł w swoim domu na Staten Island 28 lutego 2025 roku, w wieku 75 lat.

