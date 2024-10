Do sieci trafił ostatni teledysk Felicjana Andrzejczaka. Jakże wymowne są słowa piosenki

To hołd dla artysty

Jack Jones przez lata pracy otrzymał wiele cennych nagród. Najważniejszymi w jego kolekcji były jednak aż dwie statuetki Grammy. Artysta urodził się w styczniu 1938 roku, jednak największa popularność zdobył w latach 70. oraz 80.

Wielki artysta Jack Jones nie żyje

Piosenkarz odszedł w wieku 86 lat po dwuletniej walce z białaczką. Rodzina artysty przekazała informacja o śmierci gwiazdy, a także poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w wąskim gronie. Bliscy artysty poprosili media oraz fanów mężczyzny o to, aby uszanowali ich prywatność w tym smutnym dla nich czasie.

Jack Jones - kariera

Jego kariera rozwijała się bardzo szybko i na jego koncie pojawiła się cała masa wielkich przebojów, który poznał cały świat. Wokalista doczekał się nawet określenia "duchowego spadkobiercy Franka Sinatry". Jednak to tytułowa piosenka do popularnego sitcomu amerykańskiej stacji ABC "Statek miłości" była jego największym hitem.

"Statek miłości" doczekał się aż dziewięciu sezonów i był nadawany w USA w latach 1977-1986. W polskiej telewizji serial nadawany był w latach 90. Piosenka pierwotnie wydana została jako singiel w 1979 roku, razem z coverem "Ready to Take a Chance Again" Barry'ego Manilowa.

Jack Jones spełniał się również jako aktor. Zagrał role piosenkarza salonowego w filmach "Airplane II: The Sequel" z 1982 roku i "American Hustle" z 2013 roku.

