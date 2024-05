Nie żyje znany producent filmowy i telewizyjny. Miał 94 lata

Co za stylizacje

El Dursi obudziła ukochanego w środku nocy. Nie do wiary, co było potem

25 maja 2024 roku zmarł Al Ruddy. Był kanadyjsko-amerykańskim producentem filmowym i telewizyjnym. Szerszej publiczności znany był z takich kultowych tytułów, jak "Ojciec chrzestny" czy "Za wszelką cenę". Odpowiadał także za stworzenie "Strażnika Teksasu". Odszedł w wieku 94 lat.

Zobacz też: Nie żyje znany aktor. "Serca rozbiły się na miliony kawałków"

Nie żyje Al Ruddy. Miał 94 lata

Według zagranicznego portalu Deadline śmierć artysty została potwierdzona przez rzecznika prasowego filmowca. Ruddy zmarł w UCLA Ronald Reagan Medical Center w Los Angeles z powodu choroby. Nie podano jednak szczegółów zgonu.

Al Ruddy urodził się 28 marca 1930 roku w Montrealu w Kanadzie jako Albert Stotland Ruddy. Wychowywał się w Nowym Jorku oraz w Miami Beach na Florydzie. Mężczyzna ukończył Brooklyn Technical High School, a następnie rozpoczął studia na City College of New York. W połowie lat 60. zdobył dyplom architekta University of Southern California.

Podczas studiów wraz z dziewczyną pracował przy filmach Rogera Cormana. Otrzymał pracę na planie horroru "Bestia o milionie oczu". Następnie został zatrudniony jako dyrektor artystyczny produkcji. Początkowo branża filmowa była dla niego pracą dorywczą.

Zobacz też: Losy gwiazdy serialu "Adam i Ewa". Nieprawdopodobne, co się z nią dzieje

Po otrzymaniu dyplomu architekta podjął pracę projektanta mieszkań, dla jednej z firm budowlanych. Dzięki temu poznał Jacka L. Warnera - szefa wytwórni Warner Brothers, który zaoferował mu zupełnie nową pracę.

W 1972 roku wyprodukował "Ojca chrzestnego" w reżyserii Francisa Forda Coppoli, który zdobył aż trzy Oscary. W kolejnych latach był producentem i scenarzystą takich filmów i seriali, jak "Najdłuższy jard", "Megaforce", "Jak zdobywano Dziki Zachód", "Matylda", "Śmiertelne polowanie" czy "Wyścigi Armatniej Kuli".

Al Ruddy był współtwórcą "Strażnika Teksasu". W 2004 roku wyprodukował film "Za wszelką cenę".

Al Ruddy - życie prywatne

Pierwszą żoną Ala była Francoise Ruddy. Ten związek nie przetrwał próby czasu. Mężczyzna poślubił Wandę McDaniel. Doczekał się dwójki dzieci - syna Johna, córki Alexandry.

Zobacz też: Nie żyje żona znanego muzyka. Płyną smutne wieści

Zobacz naszą galerię: Wielcy artyści odeszli za wcześnie

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...