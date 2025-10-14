Nie żyje znany projektant. Świat mody w żałobie

Cesare Paciotti był uosobieniem tego, co we włoskiej modzie najpiękniejsze – pasji, perfekcji i bezkompromisowej dbałości o detale. Od początku swojej kariery łączył tradycję z nowoczesnością, nadając klasycznemu rzemiosłu nowy wymiar. Jego buty nosiły gwiazdy największego formatu, a charakterystyczny sztylet stał się symbolem siły, pewności siebie i elegancji.

Cesare Paciotti był jednym z tych projektantów, którzy potrafili połączyć pasję z rzemiosłem w doskonały sposób. Z małego, rodzinnego warsztatu stworzył markę rozpoznawalną na całym świecie. Jego projekty nosiły największe gwiazdy show-biznesu, a charakterystyczne logo w kształcie sztyletu stało się znakiem siły, pewności siebie i elegancji. Po śmierci twórcy na oficjalnym profilu marki pojawiło się poruszające pożegnanie, w którym współpracownicy wspomnieli go jako człowieka pełnego charyzmy i pasji.

Nie żyje projektant mody. Smutne wieści

Cesare Paciotti urodził się 1 stycznia 1958 roku w Civitanova Marche, niewielkim, malowniczym miasteczku położonym nad Adriatykiem. Już od dziecka otaczał go świat mody i rzemiosła, jego ojciec założył w 1948 roku warsztat obuwniczy, który z czasem stał się fundamentem rodzinnej tradycji. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Bolonii Paciotti postanowił kontynuować dzieło rodziców. W 1980 roku przejął prowadzenie rodzinnej firmy i nadał jej zupełnie nowy kierunek. Łącząc klasyczne krawiectwo z nowoczesnym designem, stworzył markę, która stała się symbolem luksusu.

Buty Paciottiego natychmiast zyskały międzynarodowe uznanie. Jego projekty nosiły m.in. Beyoncé, Rihanna czy Paris Hilton, a same kolekcje zachwycały odważnymi liniami i sensualnym charakterem. Charakterystyczne logo, czyli metalowy sztylet stało się znakiem rozpoznawczym brandu, który miał wyrażać pasję, determinację i odwagę twórcy.

W ciągu kolejnych lat Cesare Paciotti rozbudował swoje imperium. Do oferty dołączyły zegarki, biżuteria, ubrania oraz linia Paciotti 4US, skierowana do młodszej publiczności ceniącej styl i wygodę. Projektant współpracował także z najważniejszymi domami mody, od Versace po Dolce & Gabbana.

Choć jego marka przeżywała w ostatnich latach trudności finansowe, nazwisko Paciotti nadal kojarzyło się z najwyższą jakością i kunsztem. Jego ostatnia kolekcja, przygotowana na sezon wiosna/lato 2026, została ciepło przyjęta przez krytyków.

