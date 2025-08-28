Niebywałe, co ujawnił legendarny wokalista! Mówił też o Kaziku i Maleńczuku

Acid Drinkers wraca na scenę w 2025 roku w oryginalnym składzie po zawieszeniu działalności w 2022 roku

Acid Drinkers po 27 latach powraca do koncertowania w oryginalnym składzie. Oczywiście z legendarnym wokalistą "Titusem", czyli Tomaszem Puchackim. Artysta był gościem Marcina Mellera w programie "Mellina" (premiera wywiadu odbędzie się już dziś, 28 sierpnia, o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock). Co usłyszymy podczas rozmowy? "Titus" ujawnia szokujące fakty z przeszłości!

Gość zdradza, że Kazik nie wziął go do KNŻ ze względu na "zbyt rozrywkowy sposób życia". On sam przyznaje, że pił wszystko oprócz benzyny i nie poleca tego. Muzyk wspomina też zapasy z Maleńczukiem i zakazy hotelowe. Tłumaczy też, dlaczego w przeszłości zdarzało mu się wyrzucać instrumenty przez okno

Popularna heavymetalowa kapela powstała w 1986 roku. Wielka kariera Acid Drinkers zaczęła się jednak cztery lata później, gdy zespół wydał płytę "Are You a Rebel?". Pierwszy skład kapeli poza śpiewającym i grającym na basie Tomaszem "Titusem" Pukackim tworzyli gitarzyści Dariusz „Popcorn” Popowicz i Robert "Litza" Friedrich i perkusista Maciej "Ślimak" Starosta. Na przestrzeni lat skład zespołu się zmieniał. W 2022 roku Acid Drinkers zawiesił działalność. Pod koniec zeszłego (2024 roku) "Titus" ogłosił, że w 2025 roku odbędą się koncerty zespołu w oryginalnym składzie. Występy obędą się w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

Program "Mellina" w Esce Rock to jedyny w swoim rodzaju talk show. Prowadzone przez Marcina Mellera wywiady charakteryzują się bezkompromisowością i brakiem tematów tabu. Premierowe odcinki emitowane są w w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock.