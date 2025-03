Niemożliwe! Tak wygląda Sławomir BEZ WĄSA. Zgolił go na zawsze?

Wąs Sławomira to nie był zwykły element jego twarzy – to był symbol! Gdy tylko pojawiał się na scenie, wiadomo było, że nadchodzi dobra zabawa. A teraz? Wąsa nie ma, a jego twarz wygląda zupełnie inaczej! W nowej odsłonie możemy go zobaczyć w teledysku do piosenki "Helena" promującej jego najnowszy album.

Sławomir zgolił wąsy i zakrył łysinkę

To, co najbardziej zaskoczyło fanów, to fakt, że jeszcze kilka dni temu, podczas premiery płyty, Sławomir dumnie prezentował swój charakterystyczny zarost. Co więcej, ostatnimi czasu jego modowe eksperymenty szły w zupełnie innym kierunku - z wielką brodą mało kto go rozpoznawał, ale Kajra u boku ratowała sytuację. A teraz? Jakby cofnął się w czasie o dobrych kilka lat! Fani nie kryją zaskoczenia. Ale brak wąsików to nie jedyna zmiana w wyglądzie artysty. Poszedł on jeszcze krok dalej w odmładzaniu i zakrył odwieczną łysinkę. W teledysku jego głowę zdobi pofarbowana na blond gęsta czupryna z wyraźnym ciemnym odrostem.

Nowy image – nowy etap kariery?

Fani doczekali się! Sławomir powraca z nowym albumem zatytułowanym "Cudowronek". Krążek zawiera 16 utworów i jest efektem 10 lat pracy artysty. Płyta to powrót do korzeni rock-polo, gatunku, który przyniósł mu ogólnopolską sławę. Promocję albumu rozpoczął singiel "Helena", do którego teledysk wzbudził ogromne emocje – nie tylko ze względu na wpadający w ucho rytm, ale również dlatego, że Sławomir pojawił się w nim po raz pierwszy bez swojego charakterystycznego wąsa!

Czy ta zmiana zwiastuje nowy rozdział w jego karierze? Może Sławomir planuje kolejny wielki hit, tym razem w zupełnie nowym stylu? Jedno jest pewne – internet oszalał, a my nie możemy się doczekać, co jeszcze dla nas przygotuje! A Wy jakiego Sławomira wolicie – z wąsem czy bez? Dajcie znać w sondzie poniżej!

Zobacz też: Sławomir nie wytrzymał. Musiał skomentować wygląd Musiała. Poleciały mocne słowa!

Nie tylko Sławomir!

Niektóre elementy wizerunku artystów są tak charakterystyczne, że gdy z nich rezygnują, wzbudza to powszechne zainteresowanie, a czasem i uśmiech. Gdy na przykład Grzegorz Skawiński pokazał się po raz pierwszy w mediach bez nieodłącznych okularów, aż trudno było uwierzyć, że to on. Sara James zachwyciła naturalnym afro po zdjęciu dredów i warkoczyków, a fotka Sylwii Grzeszczak bez sztucznych rzęs była szeroko komentowana w mediach.

Polecamy: Sławomir w superlatywach o Danucie Martyniuk: "Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki

Sonda Sławomir - z wąsem czy bez? Tylko z wąsem! Sławomir i jego wąs to jedno! Bez zarostu wygląda świetnie. Kajra może się obawiać ;) I z wąsem i bez wąsa - i tak go kocham! Nie mam zdania

Zobacz w galerii, jak prezentuje się Sławomir bez wąsów