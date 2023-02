Niepokojące wpisy Szelągowskiej w walentynkowy wieczór. Ten widok jest bardzo smutny

Wiele wskazuje na to, że Dorota Szelągowska przechodzi trudny czas. W grudniu 2022 jej matka, Katarzyna Grochola, przeszła poważną operację usunięcia nowotworu płuca. W sylwestra Szelągowska wyjawiła z kolei, że sama walczyła z rakiem jajnika i w Wielkanoc trafiła do szpitala. To jednak nie koniec. Oszuści nagminnie wykorzystują jej wizerunek do reklamowania specyfików na odchudzanie. Projektantka wnętrz już na początku roku żaliła się, że "styczeń ją dojechał". Teraz, przy okazji walentynek, znowu opublikowała smutny post.

Dorota Szelągowska znowu zaniepokoiła swoich fanów. Opublikowała kolejny smutny wpis

Z okazji walentynek Dorota Szelągowska zamieściła na Instagramie zdjęcie swojego nadgarstka, na którym wytatuowała słowa "Kocham się". To jednak treść wpisu zaniepokoiła internautów.

- No gorszy to jest tylko sylwester… mój tatuaż kłamie. Wcale się dziś nie kocham, na przekór, i marzę, żeby od rana wybuchały fajerwerki z ciemnością. Antyfajerwerki znaczy. Nie życzę też niczego nikomu, oraz spędzę wieczór oglądając filmy o seryjnych mordercach. Czołem - czytamy.

Fani prezenterki od razu zaczęli wysyłać jej wyrazy wsparcia. Nie zabrakło również podnoszących na duchu komentarzy od znajomych z show-biznesu. Znalazło się także pokaźne grono osób, które tak jak Szelągowska, nie przepadają za walentynkami i nie świętują tego dnia.

- To ja mocno przytulam,

- Dorotko, jesteś warta miłości całego Świata, uwierz w to jeszcze raz,

- Pani Doroto, proszę tak nie mówić. Kochać należy właśnie siebie. Piękny tatuaż. Też taki zrobię,

- Cala Polska Cię kocha Cudna babko,

- Proszę tu dramy nie robić.... Tylko usiąść przed lustrem i powiedzieć tej cudnej kobietce w lusterku, że się ją bardzo kocha. Bo ja kocham miłością ogromną tę blondyneczkę, która się do mnie z telewizora uśmiecha - pisali.

