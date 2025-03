Kim jest żona Filipa Gurłacza? To również popularna aktorka, grają w tym samym serialu

Iwona Pavlović to osoba, która jest niezwykle oddana swojej pracy. Od lat ocenia uczestników "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a jej obecność na planie stała się czymś, czego zawsze można być pewnym. Niestety, ostatnio w mediach zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia, że jurorka zmaga się z problemami zdrowotnymi. Chociaż nie podano szczegółów dotyczących jej stanu, fani zaczęli się niepokoić, czy Pavlović będzie w stanie wystąpić w nadchodzącym odcinku programu.

Iwona Pavlović nie pojawi się w nowym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"?

Iwona Pavlović w nowym odcinku programu "SHOWBIZ Teraz", który pojawił się na kanale Świat Gwiazd, wzbudził ogromne emocje. Okazuje się, że materiał to nagranie rozmowy telefonicznej z jurorką "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović nie mogła wystąpić przed kamerą, ponieważ jak się okazuje, jest chora. Teraz martwi się o to czy wystąpi w niedzielnym odcinku.

Przez wideo nie możemy rozmawiać, ponieważ jestem przeziębiona i najnormalniej w świecie leżę w łóżku. Jeżeli pani chce nagrywać mój głos, bardzo proszę, chociaż mój głos jest troszkę inny niż typowy, muszę do niedzieli się wykurować - miała przyznać Iwona Pavlović w trakcie rozmowy.

Jeśli problemy zdrowotne Iwony Pavlović okażą się poważniejsze, konieczne może być znalezienie osoby, która tymczasowo ją zastąpi. W przeszłości zdarzało się, że jurorzy byli zmieniani na pojedyncze odcinki, ale nigdy nie miało to miejsca w przypadku "Czarnej Mamby", która zawsze starała się być obecna na nagraniach, nawet w trudnych sytuacjach życiowych.

