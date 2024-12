Niesamowite, co Ryszard Poznakowski zrobił 13 lat przed śmiercią. To nie była powszechna wiedza

Kim był Ryszard Poznakowski? Kapitalny kompozytor i dobry człowiek

Ryszard Poznakowski był prawdziwą ikoną polskiej muzyki rozrywkowej. Zasłynął przede wszystkim jako kapitalny kompozytor. Ilość przebojów, które stworzył, stawia go w absolutnej czołówce polskich kompozytorów, obok takich sław jak Seweryn Krajewski, Romuald Lipko czy Jan Borysewicz. Ryszard Poznakowski był też po prostu dobrym człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć. - To był mój największy przyjaciel, bo to był jedyny człowiek, który podał mi rękę i prowadził mnie ten cały tutaj układ artystyczny tego show biznesu - wspominał w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Kuźniak, który występował ze zmarłym kompozytorem m.in. w zespole Trubadurzy. Ciepło Poznakowskiego wspominało także wielu innych artystów, m.in. muzycy Budki Suflera, z którymi zagrał ostatni koncert w życiu, i Izabela Trojanowska, której legendarny Trudadur przez jakiś czas był szefem. Ryszard Poznakowski jednak był nie tylko znakomitym twórcą i człowiekiem, lecz także świetnym organizatorem i zarządcą. Przekonali się o tym mieszkańcy Magnuszewa Dużego.

Ryszard Poznakowski był sołtysem. Zrezygnował po dwóch kadencjach

To, co Ryszard Poznakowski zrobił 13 lat przed śmiercią, było niesamowite. Do dziś wiele osób nie ma pojęcia o tym, że słynny Trubadur przez dwie kadencje był sołtysem! Pierwszy raz z powodzeniem wystartował w wyborach w 2011 roku. Tak dobrze sprawował się na tym stanowisku, że został wybrany przez mieszkańców Magnuszewa Dużego po raz drugi! Pewnie miałby w kieszeni kolejną kadencję, ale niespodziewanie postanowił, że to koniec jego sołtysowania.

Po dwóch kadencjach stwierdziłem, że skoro nasza konstytucja nie przewiduje trzeciej kadencji prezydenta, to ja nie chciałem być gorszy i zrezygnowałem z sołtysowania po dwóch kadencjach

- argumentował Ryszard Poznakowski w rozmowie z Polskim Radiem. Lokalna społeczność postanowiła zatem wybrać... żonę artysty.

Mieszkańcy wsi "nie dali mi spokoju". Wybrali jednogłośnie sołtysem moją żonę

- mówił muzyk. To, że był on sołtysem, zdecydowanie nie było wiedzą powszechną, nawet w środowisku muzycznym. Nic dziwnego, że pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego odbędzie w Szelkowie. Na terenie tej gminy leży bowiem jego ukochany Magnuszew Duży.

