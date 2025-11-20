Nietypowe hobby Ewy Wachowicz. Miss Polonia pokochała broń palną

Ewa Wachowicz od lat kojarzona jest z elegancją, kulinarnymi sukcesami i tytułem Miss Polonia. Mało kto jednak wie, że jej wielką pasją jest strzelectwo długodystansowe. Gwiazda zdradza, że broń fascynowała ją już od szkolnych czasów! Spodziewaliście się tego?

Choć Ewa Wachowicz najczęściej pojawia się w mediach jako ekspertka kulinarna, była Miss Polonia oraz producentka programów telewizyjnych, jej życie poza kamerami wygląda zupełnie inaczej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Wachowicz regularnie trenuje strzelanie i bierze udział w zawodach na dalekie dystanse. To hobby, które wymaga nie tylko precyzji i techniki, ale przede wszystkim skupienia i absolutnego opanowania.

Ewa Wachowicz ma nietypowe hobby! Gwiazda strzela na długie dystanse

Pasja do broni pojawiła się w jej życiu już w młodości. Ewa Wachowicz wspomina, że pierwszego poważnego kontaktu z prawdziwą bronią doświadczyła jeszcze jako nastolatka.

Ja jeszcze chodziłam do liceum Marcina Kromera w Gorlicach, gdzie myśmy mieli przysposobienie obronne - mówi w podcaście Bullet Time.

Jak dodaje, tamte chwile na strzelnicy mocno zapisały się w jej pamięci.

Początek lat 90. to był czas, kiedy dotknęłam prawdziwej broni palnej i ona mnie w ogóle nie przeraziła - mówi Ewa w tym samym wywiadzie.

Jej hobby z czasem przerodziło się w prawdziwą sportową pasję. Wachowicz nie tylko trenuje regularnie, ale też startuje w zawodach, osiągając imponujące wyniki.

Miałam drugie miejsce w Mistrzostwach Polski na tysiąc jardów - mówi z dumą gwiazda.

Niewielu jej fanów zdaje sobie sprawę, jak wymagający jest to dystans i jak ogromnej precyzji wymaga oddanie celnego strzału. Gwiazda zauważa jednak, że w jej regionie brakuje odpowiedniej infrastruktury dla strzelców.

Tutaj na południu Polski brakuje nam strzelnicy takiej właśnie, żeby było 600, 800, żeby był 1000 - przyznaje.

Mimo to nie rezygnuje z treningów i stara się rozwijać umiejętności tam, gdzie to możliwe. Wachowicz podkreśla, że strzelectwo to sport wymagający nie tylko siły i wiedzy, ale też wewnętrznej harmonii.

W sumie dość mało osób wie, że strzelam na dalekie dystanse. To jest pasja, ale która wymaga absolutnego skupienia, wyciszenia. A w momencie strzelania powiedziałabym wręcz medytacji - tłumaczy.

