Nietypowe hobby Ewy Wachowicz. Miss Polonia pokochała broń palną

Choć Ewa Wachowicz najczęściej pojawia się w mediach jako ekspertka kulinarna, była Miss Polonia oraz producentka programów telewizyjnych, jej życie poza kamerami wygląda zupełnie inaczej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Wachowicz regularnie trenuje strzelanie i bierze udział w zawodach na dalekie dystanse. To hobby, które wymaga nie tylko precyzji i techniki, ale przede wszystkim skupienia i absolutnego opanowania.

Ewa Wachowicz ma nietypowe hobby! Gwiazda strzela na długie dystanse

Pasja do broni pojawiła się w jej życiu już w młodości. Ewa Wachowicz wspomina, że pierwszego poważnego kontaktu z prawdziwą bronią doświadczyła jeszcze jako nastolatka.

Ja jeszcze chodziłam do liceum Marcina Kromera w Gorlicach, gdzie myśmy mieli przysposobienie obronne - mówi w podcaście Bullet Time.

Jak dodaje, tamte chwile na strzelnicy mocno zapisały się w jej pamięci.

Początek lat 90. to był czas, kiedy dotknęłam prawdziwej broni palnej i ona mnie w ogóle nie przeraziła - mówi Ewa w tym samym wywiadzie.

Jej hobby z czasem przerodziło się w prawdziwą sportową pasję. Wachowicz nie tylko trenuje regularnie, ale też startuje w zawodach, osiągając imponujące wyniki.

Miałam drugie miejsce w Mistrzostwach Polski na tysiąc jardów - mówi z dumą gwiazda.

Niewielu jej fanów zdaje sobie sprawę, jak wymagający jest to dystans i jak ogromnej precyzji wymaga oddanie celnego strzału. Gwiazda zauważa jednak, że w jej regionie brakuje odpowiedniej infrastruktury dla strzelców.

Tutaj na południu Polski brakuje nam strzelnicy takiej właśnie, żeby było 600, 800, żeby był 1000 - przyznaje.

Mimo to nie rezygnuje z treningów i stara się rozwijać umiejętności tam, gdzie to możliwe. Wachowicz podkreśla, że strzelectwo to sport wymagający nie tylko siły i wiedzy, ale też wewnętrznej harmonii.

W sumie dość mało osób wie, że strzelam na dalekie dystanse. To jest pasja, ale która wymaga absolutnego skupienia, wyciszenia. A w momencie strzelania powiedziałabym wręcz medytacji - tłumaczy.

